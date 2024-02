En bikini y al natural: las fotos de las vacaciones de Carla Peterson en Brasil

Una de las imágenes al natural compartidas por Carla Peterson en sus redes (IG petersoncarla)

Carla Peterson capturó la atención de su más de un millón de seguidores en Instagram al compartir una instantánea de sus vacaciones en Porto Seguro, Brasil, donde se le ve practicando surf, uno de sus deportes predilectos. La fotografía, destacada por la ausencia de filtros, muestra a la actriz luciendo una bikini bordó, detalle ampliamente elogiado por sus fans.

“Surfeando por un sueño. Recuerdos de un verano que no es del ‘98. Mi amiga me dijo: ‘Para que está buenísima’. Eso es amor”, reza el texto que acompaña a la imagen en que se la puede ver luciendo un diseño sencillo, con un corpiño triangular y una parte inferior de corte bajo. Además, la actriz complementó su look con un sombrero estampado de colores vibrantes y la correspondiente tabla de surf, lo que deja en claro una actitud aventurera hacia la vida y el deporte. Además de agradecer a quien le regaló la bikini, cerró el mensaje aclarando que “el resto es todo mío”, al añadir un tono humorístico al agradecimiento por el gesto.

Carla Peterson con bikini bordó y tabla de surf cosechó elogios de amigo y seguidores

La publicación de Peterson no solo resaltó por su naturalidad sino también por despertar un sinfín de comentarios positivos respecto a la decisión de mostrarse sin alteraciones digitales. Los seguidores de la actriz no tardaron en expresar su admiración, al subrayar la belleza y autenticidad de la imagen, así como la elegancia y estilo que Carla siempre proyecta. Este gesto se suma a una tendencia creciente entre celebridades de promover la aceptación y la confianza en la propia imagen sin recurrir a filtros o ediciones.

Pero no es la primera de las imágenes de este estilo que comparte en sus redes sociales, claro, ya que durante su estadía en Trancoso, también en tierras brasileñas, no dejó de lado su reconocido sentido de la moda, incluso en la playa, destacando con una bikini de inspiración retro. Este conjunto, caracterizado por su diseño de los años 50 con detalles florales, fue otra muestra de su estilo personal que combina lo clásico con lo contemporáneo.

Otro de los looks elegidos por Carla Peterson para este verano

Así, ante cada nuevo look, amigos y seguidores no dudan en manifestar su admiración, comparándola incluso con icónicas figuras del cine. Este entusiasmo colectivo se refleja en los comentarios llenos de halagos y apoyo a la autenticidad y belleza natural que Peterson proyecta.

En el ámbito profesional, Carla se prepara para el debut de la obra Reverso ¿qué es real y qué no? el próximo 1 de marzo en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. La pieza teatral, una nueva creación de Matías Feldman, quien viene haciendo carrera hace más de 20 años, produciendo grandes éxitos de público con increíbles críticas tanto en el Teatro Cervantes, como en el Teatro San Martín y en el Metropolitan, promete llevar al público por un viaje donde lo real y lo aparente confunden sus límites.

Pese a los días de relax, Carla Peterson no dejó de lado el entrenamiento (IG petersoncarla)

Peterson compartirá escenario con talentos como Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi, Juan Isola, y Emilia Claudeville, conformando un elenco que garantiza una experiencia inolvidable para los asistentes. La obra es una divertida comedia-dramática de giros inesperados sobre la realidad virtual, que lleva el sello distintivo de humor e ingenio de las creaciones de Feldman.

¿La sinopsis? “Una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?”. Las funciones están previstas para los días viernes, sábados y domingos.