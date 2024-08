Pablo Echarri habló a fondo sobre Alberto Fernández: “Lo veíamos venir, pero fingimos un poco de demencia a la hora de votar”

Pablo Echarri habló del expresidente Alberto Fernández

Pablo Echarri es un claro referente del ambiente artístico y su participación política activa desde el gremio de los actores lo vuelve un personaje relevante en la escena cada vez que da un reportaje y sus dichos son replicados y analizados. Este viernes por la mañana, en diálogo con Futurock, el actor habló a fondo sobre diferentes temas de la actualidad y en un extensa entrevista, dio su punto de vista sobre las denuncias que recibió el expresidente Alberto Fernández pero también fue crítico con el Kirchnerismo y con las decisiones de Cristina Fernández.

“Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del presidente, ha detonado no solamente en mí sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández. Los peronistas somos bastantes orgánicos y las críticas las hacemos puertas para adentro, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario. Y más en momentos como estos, que dispara una situación tan aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras”, expresó el Echarri en el ciclo Ahora dicen, conducido por Flor Halfon y Nico Fiorentino.

“¿Tenés alguna evaluación interna de cuál es el daño que este caso le procuró al progresismo, al campo nacional y popular, al peronismo?”, le preguntaron entre otras cosas al actor, quien no dudó: “Inmenso, pero previo a la denuncia. La denuncia es la frutilla de postre. La gestión de Alberto Fernández no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. De hecho, él se jactó de ser el único que le dijo que no a la vicepresidenta y poner en primer lugar como un hecho valorable su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner”.

Echarri también fue crítico con la exmandataria y le dedicó unas palabras, cuando lo consultaron sobre si creía que ella podía tener alguna responsabilidad política. “Sí, la elección de Alberto, primero y principal. Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros”, aseguró y recordó el momento en que él conoció al político, cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. “Yo también lo conocí en momentos de gestión, cuando en el año 2005 le llevamos el proyecto de propiedad intelectual que luego firmó Néstor. Cuando estaba haciendo El Conde de Montecristo le llevé una carpeta, porque se empezó a gestar un movimiento grande, y él fue el primero que la metió adentro de un cajón cuando recibió la visita de tres personas importantes del sector para que eso no sucediera. Luego Néstor se enteró y le dijo ´traeme la carpeta, es patético discutir lo indiscutible´, y firmó el decreto”. En ese encuentro, recuerda Echarri, estaba acompañado por personalidades como China Zorrilla, Pepe Soriano, Federico Luppi, Lito Cruz, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel y Paola Krum, entre otros.

En ese sentido, evocó cuál fue su actitud cuando finalmente, Fernández se convirtió en presidente en 2019: “Esto es una intimidad aunque no de las mismas que se están revelando ahora, pero cuando asumió le hicimos un guiño y le dijimos ´Alberto, vos que fuiste tan importante en la gestión del derecho a la propiedad intelectual está todo esto para poder avanzar´. Y claramente nosotros sabíamos que Alberto no era un impulsor en materia de ajuste de derechos, y que parafraseando a Moreno tenía una mirada un poco más socialdemócrata por decirlo de alguna forma, y bueno, lo corroboramos con el tiempo. Y esto lo único que hace es elevar la vara del asco, donde ya ni siquiera me guardo en decir las cosas que digo. Hasta ahora había como un cierto manto de piedad sobre el personaje, pero con esto que sucedió ese manto de piedad vuela por los aires” remarcó Echarri sobre el escándalo que sacude al expresidente y Fabiola Yañez.

El actor también fue crítico con el movimiento y analizó el motivo por el que no surgen nuevos exponentes genuinos. “Las ideas del expresidente eran esas, no era el peronista que todos deseábamos ver. Si uno piensa que el kirchnerismo podía ser el representante de lo que era la doctrina de Perón y Evita, del ajuste de derecho, de achicar la brecha social, de pensar en los trabajadores, ya son tres elecciones en las que el kirchnerismo no puede poner un candidato propio de su riñón, porque no les alcanza la perspectiva de voto para poder ganar. Incluso los candidatos que mismo Cristina ungió, eran peronistas más volcados al centro. No tan volcados a la izquierda, como los 12 años de kirchnerismo que se avanzó en materia de derechos de forma rauda y concreta”, expresó Echarri.

“Nosotros sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Somos pragmáticos pero sabemos a quién tenemos enfrente, pero sabíamos que no era la mejor opción. Lo expresábamos de forma privada y ahora lo estamos expresando de forma pública”, agregó sobre los comicios de 2019.

“Yo no soy divulgador, no me dedico a evangelizar gente”, respondió cuando le citaron algunas críticas en relación a por qué no habló antes sobre todo esto. “Ahí es su tema, no tengo la obligación de divulgar ni decir esto antes. Y si quiero no lo digo después, pero esto va de la mano al motivo por el que me expresé políticamente años atrás. Es irrefrenable para mí, yo me secaría si no pudiese decir esto y mi existencia dejaría de tener el mismo valor. Mi único objetivo en lo político es ganarle a la derecha”, agregó para finalizar.