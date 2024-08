L-Gante presentó su nuevo álbum junto a la China Suárez: los buenos deseos de su expareja y la ausencia de Wanda Nara

L-Gante presentó su nuevo álbum: Celda 4 (Video: Instagram)

A casi un año de recuperar su libertad, tras permanecer en prisión por tres meses, este miércoles L-Gante lanzó su primer álbum de estudio: Celda 4. Junto a su familia, sus amigos más íntimos y diversas celebridades del ambiente, el joven de 24 años presentó su disco, el cual creó mientras se encontraba detenido en la DDI de Quilmes. En una noche plagada de música, el cantante de RKT recibió el apoyo de la China Suárez y los buenos deseos de su expareja.

Con un conjunto deportivo blanco y rojo, luciendo lentes oscuros, collares dorados, una gorra blanca y zapatillas rojas, Elián Ángel Valenzuela irrumpió en la alfombra roja del lugar. Mientras caminaba ante las cámaras, el joven saludaba a la prensa y posaba frente a un enorme banner que promocionaba el reciente lanzamiento. Minutos más tarde, la China Suárez se sumó a la fiesta con un tapado de piel para acompañar a su amigo.

La China Suárez acompañó a L-Gante en el lanzamiento de su nuevo álbum

Así, uno a uno, los invitados llegaron al ansiado estreno. Pero no todo fue color de rosa para el artista, ya que el evento no contó con la presencia de Wanda Nara, una de las artistas más cercanas del joven. Si bien la intérprete de “Bad Bitch” había sido invitada al lanzamiento, la mediática no formó parte de la presentación.

Mientras los invitados se relajaban con algunos tragos, y se divertían con stickers con la cara de L-Gante, el joven subió al escenario para cantar los nuevos temas de Celda 4. Rodeado por luces led rojas, el artista mostró sus últimas canciones, las cuales relatan la argentinidad y la vida en los barrios marginales. Al ritmo del RKT, la cumbia y el hip-hop, Elian puso a bailar al público. Su expareja y su hija, Jamaica, lo alentaban alzando sus manos. De igual manera, la China Suárez expresó su apoyo y hasta compartió un fragmento de la presentación en la cual escribió: “Dale L-Gante”.

L-Gante recibió el apoyo de la China Suárez y los buenos deseos de su expareja

De esta manera, el joven de General Rodríguez le sacó provecho a una de sus etapas más complicadas. Encerrado en la DDI de Quilmes, el cantante pasó varias semanas mientras esperaba que se resolviera su situación en la causa por privación ilegal de la libertad y amenazas. Si bien el propio músico destacó que pasó un duro momento a solas, esto no le fue impedimento para darle rienda a su creatividad y potenciarla al máximo dentro de la celda número 4.

Al anunciar la noticia del lanzamiento, el intérprete de “Cumbia Mafia 420″ escribió en sus redes sociales: “Celda 4. Mi primer disco. Sale el 14 de agosto”. En esa misma línea, se explayó: “Lo escribí, grabé, edité, mezclé y todo lo que había que hacer, lo hice durante los 100 días que estuve encerrado en una celda. Usé ese tiempo para motivarme, inspirarme, pensar, reflexionar. El arte y la música me hicieron sentir fuera de esas paredes y rejas…”.

Wanda Nara regresó a Argentina este martes, aún así no asistió a la presentación de L-Gante

“A veces hay prisiones mentales y emocionales que nada tienen que ver con un lugar físico”, continuó el compositor argentino. “¡Gracias a todos los que me hacen el aguante! ¡Libertad!”, expresó en la misma publicación que firmó con su nombre completo y con las palabras “Cumbia 420″, “El barrio con el barrio” y “la Mafilia”. En ese mismo posteo, el artista adelantó el nombre de algunos de sus temas, tales como “Te vienes con el turro”, “Guampea”, “No compro”, “Carlitos Messi”, “Antes que me vaya”, entre otros.

Si bien el disco tiene sonidos familiares como el RKT, la cumbia 420 y el reggaetón, Elian buscó incursionar en un nuevo género: hip-hop. Al combinarlo con cumbia y RKT, el artista creó un nuevo género, el HHS o Hip Hop Sudaka, como él mismo lo llama. En ese sentido, “MVP”, el focus track del disco, justamente es prueba de esto ya que se trata de una incursión hacia el hip-hop. El tema destaca el juego entre las dos caras del cantante: su vida privada y la pública. Así busca resignificar la idea del encierro no solo como algo carcelario sino también mental y personal.

Las trece canciones del álbum fueron una selección de un conjunto de canciones que Elian creó durante su periodo privado de su libertad, donde se apoyó en la música para sobrellevar los distintos estados de ánimo que vivió en ese periodo. Con la producción de DT Bilardo, la selección de los tracks finales marcan un recorrido que cuenta parte de su historia.