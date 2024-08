Julieta Clemente, la última eliminada de Survivor: “Quería vivir en una serie como Lost”

La presentación de la competidora en el programa (Video: Survivor Expedición Robinson - Telefe)

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el noveno Concejo Tribal se desarrolló en medio de un ambiente lleno de tensión entre los participantes. Sin dar tregua alguna, los integrantes del campamento Norte dieron sus votos para elegir a quién iban a sacar de la isla. El resultado quedó bastante reñido entre Inés Lucero y Julieta Clemente, aunque la primera sacó ventaja al usar el ídolo de inmunidad y dejó el destino asentado entre ambas. En ese sentido, la joven estudiante de Derecho fue la siguiente en abandonar el programa este domingo. Horas más tarde, en diálogo con Teleshow, la flamante eliminada dio a conocer todos los detalles de su experiencia como parte del naufragio y sus futuros proyectos.

“Quizás no se va a notar tanto mi estrategia y va a parecer que estoy dejando todo influir, que tal vez no me interesa tanto, pero a la hora de la votación se va a notar mucho más”, fue el primer adelanto que dio la joven oriunda de la localidad chubutense de Sarmiento en su presentación en el certamen. En ese entonces, además, aseguró que “en la supervivencia, nunca se espera mucho de mí, pero sorprendo para bien”. Sin embargo, esto no fue suficiente para la concursante, quien recibió la mayoría de los votos y “palitos” de sus compañeros, en especial de Agustín Pérez, que eligió no solo votarla, sino también, expresar las razones para hacerlo.

— ¿Qué te motivó a anotarte para formar parte de esta experiencia?

— Siempre quise saber cómo se sentía vivir en una serie como Lost. Cuando vi la publicidad, lo primero que pensé fue: “Bueno, esta sería una buena forma de recrearlo”. Además, me preguntaba cómo sería mi personalidad en ese entorno y cómo lidiaría con ello, si sería útil, si me podría adaptar. Ante eso, me di cuenta de que era un buen momento para averiguarlo.

"Siempre quise saber cómo se sentía vivir en una serie como Lost", reconoció la flamante eliminada del ciclo (Gentileza Prensa Telefe)

— ¿Tuviste en mente otros realities para sumarte?

— Nunca había pensado en anotarme en uno, este es el primero. Gran Hermano nunca me llamó la atención ni me hubiese querido unir porque es un formato muy distinto. Creo que lo que me atrajo de este certamen fue la experiencia que podía llegar a darme: no me intrigaba verme adentro de una casa.

— ¿Qué actividad física realizabas antes que crees que influyó en tu preparación para la isla?

— Creo que no hacía nada en particular que me haya preparado para estas condiciones, sino todo lo que hacía en mi vida en general. Yo soy del sur del país y vivo en una zona de chacras de campo, donde siempre estuve contacto con la naturaleza. Además, estaba acostumbrada a realizar campamentos en la Cordillera, por lo que tuve un mínimo contacto con la supervivencia. Quizá todo eso me ayudó a que no se me dificultara tanto.

La exparticipante chubutense reconoció tener experiencia con la supervivencia (Instagram)

— ¿Qué fue lo más difícil del naufragio?

— Lo que me resultó más complicado fue dormir con la lluvia. A mí particularmente no se me complicó el hambre porque estaba preparada bastante a nivel psicológico para eso, pero hay experiencias a las que no te podés preparar nunca, como descansar bajo la lluvia y en la tierra, o estar todo el tiempo con hormigas en el cuerpo. Sé que mis compañeros sufrieron mucho con el tema de la comida, pero siento que no tener ni un techo o lugar donde esconderte del clima fue peor.

— ¿Esperabas ser eliminada en este último Concejo?

— No me lo esperaba. No sabía bien qué iba a ocurrir porque no tenía la certeza de quién iba a ser el próximo en irse, por lo que me vi sorprendida; además se respetaba a la gente que no aguantaba la experiencia y se quería ir, en especial porque yo nunca lo manifesté. Me parece que a nivel juego a mis compañeros les servía.

La eliminación de Julieta del certamen (Video: Survivor Expedición Robinson - Telefe)

—¿Qué aprendizaje te llevás de la isla?

— A valorar todo, incluso hasta el más mínimo contacto con la familia, que es algo que no teníamos en la tribu. No podíamos comunicarnos con ellos y eso es muy importante: yo realmente aprecio la conexión que tengo con ellos. También aprendí a agradecer, tener comida, un techo... esta experiencia me llevó a ser consciente de eso.

Julieta quedó afuera en el último Concejo tribal (Gentileza Prensa de Telefe)

— ¿Cuáles son tus proyectos de acá en más?

— Principalmente, quiero terminar mi carrera. Yo estudio Derecho. Y después, también me interesaron las redes sociales, por lo que tengo ganas de enfocarme en eso. En cuanto a otros planes a futuro, todavía no los tengo definidos.