Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, un clásico de la pantalla de El Trece

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale abren las puertas de sus programas para conversar sobre los temas más importantes de la actualidad. En la pantalla de El Trece, la Chiqui y su nieta dan vida a un clásico de la televisión, adaptado a los tiempos que corren y con los invitados más diversos.

Por caso, en La noche de Mirtha, este sábado 10 de agosto a las 21.30 horas, se sentarán a la mesa la periodista Valeria Sampedro; el actor y humorista Marcos El Bicho Gómez; el periodista especializado en política Claudio Savoia; y Luciano El Tirri Giugno, con actual presente como mediático, pero uno de los miembros fundadores de Los Fabulosos Cadillacs.

Conociendo a la Chiqui, seguramente aprovechará la presencia de los periodistas Sampedro y Savoia para ahondar en el tema de la semana: la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género.

En tanto, Almorzando con Juana, que se verá este domingo 11 desde las 13.45 horas, estarán en la mesa las periodistas Carolina Amoroso y Guadalupe Vázquez; el cantante Cae; y la pareja de actores que conforman Thelma Fardin y Nicolás Tacho Riera, que actualmente protagonizan la obra Motorhome en el Teatro Metropolitan.

Luciano El Tirri Giugno será uno de los invitados a La Noche de Mirtha

El sábado pasado, en una mesa que incluyó a Margarita Barrientos, María Belén Ludueña y Paula Bernini, Mirtha tuvo también de invitada a la rosarina Leda Bergonzi, conocida como La sanadora Leda, quien reúne a miles de fieles por su fama de curar por imposición de manos. Allí la animadora indagó en una polémica en la que quedó involucrada Bergonzi a principios de este año por unas declaraciones que tuvo sobre el cáncer.

Todo comenzó en enero pasado. Bergonzi pasó por Chile y fue cuestionada tanto por la Iglesia como por oncólogos y profesionales médicos, luego de asegurar que “el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón”. “El cáncer es todo emocional”, dijo, en aquel momento, lo que la llevó a aclarar sus dichos y asegurar que “tomaron solo esa parte”.

“La gente muchas veces cree que soy una persona diferente. Soy diferente. Lo estoy aceptando. Digo, vivir con los pies sobre la tierra y entender que Dios está en medio nuestro y saber que Dios está en medio nuestro y que lo necesitamos”, dijo Leda en La Noche de Mirtha. “Yo no tengo ninguna dificultad física, pero por dentro estoy mal. Tengo un montón de problemas, me siento triste, no tiene sentido nada para mí. Y así empieza la enfermedad. No quiero volver a lo que dije en ese entonces porque me trajo muchas consecuencias”, señaló, y eso dio pie a que la conductora intervenga.

Mirtha Legrand le pidió a la sanadora Leda Bergonzi que aclare su posición sobre el cáncer (Video/El Trece)

“¿Cuándo? ¿No lo querés contar?”, preguntó. “Fue lo del cáncer. Me sacaron de contexto”, señaló, mientras la diva le pedía que cuente lo sucedido. “He atravesado muchas enfermedades y he tenido la gracia de acompañar a muchos hermanos con distintas dificultades que empieza, la mayoría con una depresión”, señaló. “Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablás con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”, opinó.

“Entonces, digo, reincide en mí y con esto no digo tener la razón de todo, pero nos enojamos, nos privamos y con el primero que nos enojamos es con Dios. ‘¿Por qué a mí, no?’. En la pérdida de un hijo, en cualquier situación de nuestra vida o cuando atravesamos una enfermedad”, afirmó, mientras la animadora la interrumpía.

“¿Pero vos creés en la ciencia, no?”, indagó. “Yo creo, por supuesto, en la ciencia. Pero también creo en un Dios que me sana, que me libera. O que me acepta y que me ayuda a aceptar mi enfermedad”, dijo.

“¿Conseguiste sanaciones?”, fue por más Mirtha. “Por supuesto”, contestó. “¿Cómo sabés que las conseguiste?”, insistió. “Bueno, llevan estudios clínicos. Eso lo está investigando el Obispado. Ni siquiera yo lo investigo”, respondió. En ese momento, la conductora realizó una advertencia. “No digamos esto si realmente no ocurre porque nos están viendo miles de personas. Hay que decirles que no dejen la ciencia de lado, eso hay que decirlo”, resaltó.