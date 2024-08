Luis Landriscina habló de su salud: “Mi doctor quiere que me muera sano, por eso me cuida”

Luis Landriscina habló de su salud

La reciente hospitalización del querido cuentista Luis Landriscina generó preocupación no solo en el mundo artístico sino en el ámbito de la cultura en general. A sus 88 años, el humorista chaqueño ingresó a mediados del mes pasado a la Fundación Favaloro para someterse a estudios médicos, previo a una operación por una hernia inguinal.

En esa oportunidad, en charla con Teleshow, Guadalupe Mancebo, su esposa desde hace más de 60 años, se encargó de brindar detalles sobre la situación de salud, al explicar que él había asistido a la institución médica inicialmente para estudios preoperatorios, aunque debido al resultado del electrocardiograma detectaron un inconveniente, por lo que el médico clínico resolvió postergar la internación y que permaneciera internado por precaución.

Tras ese susto que preocupó a la comunidad artística, se le dio el alta y finalmente regresó a la institución médica para terminar los estudios del corazón “y estar seguros para poder operarlo”, de acuerdo a lo mencionado por Mancebo. Tras ello, fue sometido a la cirugía requerida el pasado 26 de julio y actualmente está en proceso de recuperación en su domicilio. Pero no todo quedaría allí, ya que los últimos días comenzó a correr un rumor que aseguraba que el cuentista había fallecido, aunque rápidamente sus familiares se ocuparon de desmentirlo.

Luis Landriscina debió ser operado en la Fundación Favaloro y se encuentra en su domicilio en plena recuperación

Para llevar tranquilidad al público, Teleshow se contactó con el humorista, que reveló cómo se encuentra a dos semanas de la intervención quirúrgica. “De salud estoy bien, me mataron, pero no me morí”, comenzó su relato, de excelente humor. “La operación por la cual estuve internado en la Fundación Favaloro ya está cicatrizada. Tengo que cuidarme un tiempito todavía, pero estoy... salí a flote”, continuó Luis. De repente, la charla se interrumpió para atender la cocina, una de las actividades que tanto disfruta. En esta oportunidad estaba elaborando uno de sus tantos guisos, a los que no le pueden faltar “porotos y papas, con carne y un par de choricitos chicos”.

Además, el chaqueño se ocupó en aclarar que “gracias a Dios estoy muy bien asistido por la gente de la Fundación y siempre que lo digo parece en broma, pero es en serio, el Dr Klein, decano de la Facultad y mi clínico hace muchos años, quiere que me muera sano, entonces me cuida mucho”.

Conocido por su singular estilo de contar historias y su humor basado en la idiosincrasia argentina, Landriscina es un punto de referencia en el mundo del espectáculo y la cultura popular del país. Su vasto repertorio de cuentos, muchos de ellos inspirados en la vida rural y cotidiana, le ganaron un lugar especial en el corazón de varias generaciones.

"Mi clínico hace muchos años quiere que me muera sano, entonces me cuida mucho", detalló Luis Landriscina sin perder el humor

Landriscina se inició en la radio, y su talento lo llevó rápidamente a la televisión y a los escenarios más importantes del país. Férreo defensor de las tradiciones folclóricas y culturales, sus presentaciones son caracterizadas por relatos costumbristas que mezclan humor y reflexión, que hicieron reír y emocionar a argentinos de todas las edades.

Por este motivo, al conocer su delicado estado de salud sus seguidores se volcaron en masa para expresar su preocupación y apoyo. A través de redes sociales, no dejan de llegar mensajes a su familia, muchos de ellos recordando anécdotas y momentos memorables en los que el humorista marcó sus vidas con sus relatos. En Facebook e Instagram, plataformas donde cuenta con una significativa presencia, se pudieron leer los comentarios destacando su fortaleza y deseándole una pronta mejoría. Algunos compartieron videos de sus actuaciones, recordando su trayectoria e influencia en la cultura popular.

En un contexto donde la vida privada de los personajes públicos suele ser objeto de especulación constante, la familia de Landriscina logró mantener un prudente manejo de la situación, evitando filtraciones innecesarias y asegurando que la comunicación se realice de manera oficial.