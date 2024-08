La indignación de Verónica Lozano con Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género

Verónica Lozano apuntó contra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

A 24 horas de que se conozca la denuncia penal de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, sectores afines o contrarios al espacio del expresidente se manifestaron al respecto. En ese sentido, una de las figuras que condenó el accionar del político fue Verónica Lozano. Durante una entrevista con Juan Pablo Fioribello, el abogado penalista que representó al exmandatario y a la ex Primera Dama, la conductora opinó del tema y mostró toda su indignación.

Todo se dio este miércoles en Cortá por Lozano (Telefe) cuando la conductora analizó la situación y el contexto en el que Yañez había realizado la denuncia por violencia física y hostigamiento. “Siempre flasheamos con que tiene que ser un monstruo, alguien que venga con un cuchillo en la mano. Claramente no es así”, comenzó diciendo Lozano ante su invitado.

Fabiola Yañez elevó una denuncia penal contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández, por violencia física y hostigamiento (Fuente)

Luego, la figura de la televisión quiso ser más incisiva y le preguntó al letrado por un dato íntimo en la vida de Alberto Fernández: “Circuló una información que cuando Alberto se entera, que ella va a hacer la denuncia, habría dicho que se iba a sacar la vida. ¿Es así?”. Lejos de dar una respuesta certera, el abogado eligió no responder: “Por un tema personal prefiero no contestar. Él estaba muy angustiado. No sé si es una forma de condicionarla”.

Fue entonces cuando Lozano interrumpió al letrado y remarcó: “Por eso es importante la red de contención. Lamentablemente la línea del 144 se ha desmantelado prácticamente”. Al mismo tiempo, Lozano mostró su indignación por quienes utilizan la circunstancia para disparar de un espacio político a otro: “Ahora hay muchos rasgándose las vestiduras, aprovechando esta circunstancia políticamente. Le piden a las mujeres que salgamos a hablar, a pedir perdón”.

Verónica Lozano apuntó contra Alberto Fernández

“No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo vote, y tengo que decirlo. Me pareció un pelotu... desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP”, agregó Verónica durante la charla con Fioribello.

Por último, la conductora se defendió de las críticas que había recibido por apoyar al mandatario al comienzo de su gestión: “La escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie. Pero también se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora... ¿y yo qué se qué hace este hijo de la mierda?”.

Actrices Argentinas pidió investigar la denuncia contra Alberto Fernández

Durante las últimas horas siguientes, el colectivo de Actrices Argentinas se manifestó al respecto. La agrupación, que surgió en 2018 en el marco del debate del proyecto de ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram. “En el contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que ‘la violencia de género no existe’, la denuncia de Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos: la violencia de género arrasa en todos los ámbitos”, dice el inicio del comunicado, escrito en letras blancas sobre un fondo negro.

“Es una lamentable constante en la vida de mujeres y disidencias. Se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio”, reconstruye el escrito. Y agrega: “Este hecho gravísimo debe ser investigado por la justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente”.