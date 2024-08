Juanita Tinelli arrasó en las redes con un look deportivo y un detalle se robó toda la atención

La modelo volvió a destacarse a la hora de poner a prueba su conocimiento de las tendencias (Instagram)

Además de formar parte de una de las familias más importantes de la televisión, Juanita Tinelli no para de causar furor con su gran estilo y ser un referente de la moda. Una de las más pequeñas del clan Tinelli, supo encontrar su lugar, quien optó por el rubro de la alta costura. En ese sentido, la influencer volvió a convertirse en el centro de atención con un look que cautivó a sus fanáticos en las redes sociales.

Desde temprana edad, Juanita mostró un fuerte interés por la moda, lo que la llevó a convertirse en una it girl en las plataformas digitales. Cada una de sus publicaciones genera gran revuelo y sus seguidores replican fervientemente sus elecciones de vestuario. Además, su especial habilidad para estar al tanto de las últimas tendencias y combinarlas en sus propios looks la llevaron a consolidarse como una referente en el ámbito.

La hija de Marcelo Tinelli sacó a relucir su pasión por la moda

Fiel a sus seguidores en las plataformas sociales, Juanita decidió compartir uno de sus más recientes outfits. En esta oportunidad, la modelo posó ante la cámara con un minitop blanco y un jogging deportivo superbajo en tonos grises y azules que dejaban al descubierto su abdomen. Pero eso no fue todo, ya que decidió completar su atuendo con un pañuelo estampado en la cabeza, el cual se volvió una tendencia entre varias celebridades y que parece pisar fuerte ante la proximidad de la primera y el verano. Este accesorio tenía un estampado color chocolate, el cual se complementó a la perfección con su larga cabellera.

Desde la comodidad de su hogar, Juanita lució su otufit deportivo

El posteo de la hija de Marcelo Tinelli logró superar los 130 mil ‘me gusta’ en poco tiempo. Los amantes de la moda no se hicieron esperar y le dejaron una catarata de mensajes destacando el outfit de esta ocasión. “Debería ser ilegal tu belleza”; “Lo linda que es sonriendo, me morí”; “Escándalo total tu belleza”; “Nuestra Kylie Jenner argentina”; “Bellísima”, fueron algunas de las reacciones que le dejaron los internautas. También se destacaron los comentarios de su hermana Candelaria y Juli Poggio, quienes se acoplaron a las opiniones de los usuarios e hicieron hincapié en la elección de atuendo, el cual combinó el estilo deportivo y urbano.

El pañuelo en la cabeza, una de las últimas tendencias

Esta no ha sido la primera vez que causa furor en el ciberespacio. En marzo pasado, la joven se la jugó a la hora de inspirarse en la cantante Dua Lipa para un rotundo cambio de look. En ese sentido, la mira de las últimas tendencias, la joven decidió apostar por un nuevo estilo para su cabello. En esa ocasión se decidió por un tono cobrizo, el cual supo llevar como la artista británica. Para la presentación, la hija del conductor de televisión formó parte de un breve clip que protagonizó con otras figuras, las cuales se encontraban vestidas igual a ella: anteojos negros y un blazer que se complementaba con una camisa del mismo color que el accesorio principal.

El cobrizo de la británica pasó a formar parte de la cabellera de Juanita (Instagram)

Cabe mencionar que, por ese entonces, Juanita había sido una de las figuras que llevó adelante el cierre del BAFWEEK 2024. Todos los ojos estaban puestos en ella, por lo que su nuevo look capilar no pasó desapercibido para nadie, en especial por los críticos del rubro. Por si fuera poco, en ese evento multitudinario, su hermana Micaela la eligió como parte del staff de modelos que lució la colección de su marca, mientras que la música de su hermano Francisco envolvía el ambiente lleno de glamour. Así, la joven marcaba otro hito en su carrera, el cual no solo la llenó de felicidad, sino que también la llenó de orgullo ante sus seres queridos.