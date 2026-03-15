Mundo

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Los valores del Brent y del WTI subieron más de un 2% por el temor a interrupciones en el suministro energético mundial

Guardar
Un petrolero permanece anclado frente
Un petrolero permanece anclado frente a la costa de Mascate ante el bloqueo del estrecho de Ormuz (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo

El precio del petróleo superó este domingo los USD 100 por barril en los principales mercados internacionales, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas más críticas para el comercio global de energía.

En la apertura de la jornada, el barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los USD 100,11, con un alza del 2,43%, mientras que el Brent, referencia internacional, subió un 2,82% hasta los USD 106,05.

La tendencia alcista se consolidó tras una nueva serie de incidentes en la región y renovadas amenazas sobre infraestructuras energéticas clave.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes ataques contra posiciones militares en la isla iraní de Kharg, aunque aseguró que, por el momento, las terminales petroleras no fueron alcanzadas. Sin embargo, advirtió que una escalada en el estrecho de Ormuz o nuevos ataques iraníes contra buques petroleros podrían motivar bombardeos directos sobre las instalaciones de exportación de crudo en la isla, enclave estratégico desde donde se exporta cerca del 90% del petróleo iraní.

El precio del petróleo superó
El precio del petróleo superó nuevamente los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente (EFE/WEI LEUNG/ARCHIVO)

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, confirmó que Washington mantiene la opción de atacar infraestructura energética iraní si lo considera necesario para intensificar la presión sobre Teherán.

“Hasta ahora, los ataques han sido limitados a objetivos militares, pero el presidente podría decidir ampliar el alcance en cualquier momento”, señaló Waltz en declaraciones televisivas. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Irán produjo en febrero unos 3,2 millones de barriles diarios, la mayoría exportados desde Kharg.

La posibilidad de un ataque directo contra la terminal de exportación tendría efectos inmediatos para los mercados internacionales. Natasha Kaneva, responsable global de estrategia de commodities de JPMorgan, advirtió que la interrupción de las exportaciones iraníes, estimadas en 1,5 millones de barriles diarios, podría desencadenar una respuesta severa de Irán, ya sea bloqueando Ormuz o atacando otras infraestructuras energéticas en la región.

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con los mercados mundiales, ha sido escenario recurrente de ataques a petroleros en las últimas semanas, lo que redujo drásticamente el flujo de crudo y agravó la crisis de oferta.

Así fue el ataque de EEUU contra la isla iraní de Kharg

Antes del estallido del conflicto, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo dependía del tránsito por Ormuz. El cierre efectivo de esta vía ha provocado la mayor interrupción en la historia del mercado petrolero. Desde el comienzo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, el precio del crudo ha aumentado más de un 40%, y el Brent cerró la semana pasada por encima de los USD 100 por primera vez en cuatro años.

En un intento por contener el impacto, más de 30 países anunciaron la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, en una operación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Se trata de la mayor liberación de reservas de la historia, con Estados Unidos aportando 172 millones de barriles desde su Reserva Estratégica de Petróleo. La AIE informó que los países asiáticos comenzaron a liberar reservas de emergencia de inmediato, mientras que los de América y Europa lo harán a finales de marzo.

No obstante, la magnitud de la disrupción y el temor a un agravamiento de las tensiones han limitado el efecto de estas medidas sobre los precios internacionales.

Analistas del sector señalan que la volatilidad persistirá mientras no se restablezca la seguridad en el transporte marítimo y continúen las amenazas sobre infraestructuras energéticas clave.

Antes del estallido del conflicto,
Antes del estallido del conflicto, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo dependía del tránsito por Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

El futuro del mercado petrolero dependerá de la evolución del conflicto regional y de la capacidad de las potencias para garantizar la protección de rutas estratégicas como Ormuz.

La incertidumbre sobre el suministro, sumada a la posibilidad de nuevos ataques, mantiene la preocupación entre consumidores, gobiernos y empresas energéticas a nivel global. Mientras persista la tensión en Medio Oriente, la volatilidad de los precios del crudo impactará sobre economías de todo el mundo, con efectos directos en costos de energía y perspectivas de crecimiento.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

PetróleoPrecio del petróleoWest Texas IntermediateBrentIsla de KhargÚltimas Noticias AméricaEstrecho de OrmuzIránEstados UnidosDonald TrumpGuerra en Medio OrienteOPEPJPMorganGolfo Pérsico

Últimas Noticias

Donald Trump y Keir Starmer dialogaron sobre la importancia de “reabrir” el estrecho de Ormuz

El gobierno británico señaló que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de “poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”

Donald Trump y Keir Starmer

El régimen de Irán utilizó por primera vez en combate el misil “Sejil”, su proyectil balístico más avanzado

La Guardia Revolucionaria estrenó el arma de mayor alcance de su arsenal estratégico, mientras amenaza de muerte al primer ministro israelí Netanyahu

El régimen de Irán utilizó

Represión en Irán: al menos 500 personas fueron arrestadas por presunto espionaje y colaboración con “enemigos”

El régimen persa señaló que los detenidos enviaban imágenes y ubicaciones de sitios bombardeados a potencias extranjeras y medios calificados como anti iraníes

Represión en Irán: al menos

Irán mantiene las hostilidades con los países del Golfo: lanzó nuevos ataques contra Irak y Kuwait

El bombardeo contra el aeropuerto de Bagdad dejó al menos cinco heridos

Irán mantiene las hostilidades con

Cuál es la postura de los aliados de EEUU ante la propuesta de una misión naval en el estrecho de Ormuz

Tras el pedido de colaboración de Donald Trump, los primeros en responder fueron Francia, Alemania y Japón. El premier británico Keir Starmer dialogó este domingo con el presidente norteamericano

Cuál es la postura de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto debes ganar en México

Cuánto debes ganar en México para ser clase media en 2026

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis

Línea 1 del Metro de Lima ampliará su horario: Conoce desde cuándo los trenes operarían hasta las 11:00 p.m.

“Dejen de matar y sembrar miedo”: obispo lanza llamado al crimen organizado y advierte que el dinero ilícito está “ensangrentado”

Catean presunta veterinaria irregular en Ecatepec: reportan que habría restos de animales

INFOBAE AMÉRICA
Joan Laporta, reelegido presidente del

Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos

(Resumen) Un total de 48.480 socios votan en una jornada icónica pero de baja participación en el FC Barcelona

(Perfil) Laporta, un presidente longevo para defender al Barça "contra todo y contra todos"

Crónica del Italia - España, 68-56

Joan Laporta repite presidencia en el FC Barcelona

ENTRETENIMIENTO

Ricky Gervais responde tajante a

Ricky Gervais responde tajante a la posibilidad de volver a conducir los premios Oscar

La defensa inesperada de Kevin O’Leary a Timothée Chalamet tras la polémica por sus palabras sobre el ballet

Premios Oscar 2026: las reglas que deben cumplir los nominados e invitados a la noche más importante del cine

La guerra de los mundos, la gran “ganadora” en los Premios Razzie: todos los que integraron la lista a “lo peor del cine”

Liam Gallagher arremetió contra el Salón de la Fama del Rock & Roll tras la exclusión de Oasis