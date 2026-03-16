Empujó al técnico porque lo reemplazó e hizo un escándalo en el banco: la llamativa secuencia en la derrota del Milan

Las imágenes de frustración del delantero portugués tras ser sustituido por decisión de Massimiliano Allegri

El resultado final del encuentro entre el Milan y la Lazio dejó a los hinchas milanistas con más dudas que certezas. El equipo rossonero, que venía de una victoria significativa en el derbi y buscaba acortar distancia en la cima de la Serie A, terminó cediendo puntos valiosos tras caer 1-0 en el Estadio Olímpico de Roma. La derrota, sumada a la brecha de 8 puntos que ahora los separa del Inter, generó frustración en la lucha por el Scudetto.

La escena más comentada no surgió del juego mismo, sino del comportamiento de Rafael Leão, una de las mayores figuras del Milan en las últimas temporadas. Cuando el director técnico Massimiliano Allegri decidió reemplazarlo a los 66 minutos, el delantero portugués mostró un visible enojo que rápidamente se trasladó al banco de suplentes y terminó en un altercado con su entrenador al abandonar el campo de juego. Este episodio, captado por las cámaras y viralizado en redes sociales, ocasionó comentarios por la actitud del futbolista.

Rafael Leão perdió la calma y respondió con un empujón al gesto de Allegri (REUTERS/Daniele Mascolo)

La sustitución se produjo cuando el Milan ya estaba en desventaja por el gol de Gustav Isaksen, que había adelantado a la Lazio a los 26 minutos del primer tiempo. Allegri optó por dar ingreso al francés Christopher Nkunku, en busca de una reacción ofensiva, pero la reacción de Leão sorprendió incluso a sus compañeros. Mike Maignan, arquero y capitán del equipo, intentó apurar la salida del portugués, quien respondió empujándolo antes de dirigirse al banco.

En el trayecto, la tensión subió de tono. Allegri se acercó al jugador para intentar calmarlo con un gesto amistoso, pero recibió un empujón como respuesta. La secuencia se repitió segundos después y reflejó el malestar del futbolista. Leão, lejos de apaciguarse, lanzó la campera que le brindó el cuerpo técnico y arrojó una botella de agua, ante la mirada atónita del cuerpo técnico.

El delantero portugués protagonizó un episodio tenso tras su sustitución (REUTERS/Daniele Mascolo)

El incidente fue ampliamente difundido y generó un intenso debate en redes sociales. Algunos aficionados criticaron la conducta del delantero, acusándolo de falta de profesionalismo en un momento en que el equipo más necesitaba cohesión y liderazgo en el campo.

Consultado sobre la situación, el propio Leão intentó justificar su reacción al explicar a Allegri: “Él no me dio la pelota, no me dio la pelota”. Las imágenes muestran que el delantero sostuvo que su frustración se debía a la falta de colaboración de sus compañeros en el terreno de juego y no tanto a la decisión técnica en sí. Sin embargo, las acciones posteriores mostraron que el enojo se mantuvo durante varios minutos.

Incluso, el exjugador Ciccio Graziani, en el programa La Domenica Sportiva, opinó que “siempre es la misma historia. Se burla de nuestras expectativas. Seguimos pensando que tiene el potencial para ser un gran jugador, pero debe dar continuidad a sus buenas actuaciones, ayudar a sus compañeros y pedirles la pelota”. El técnico italiano señaló: “A veces nos preguntamos si está o no en el campo; alguien, en broma, dice que sale a tomarse un café”.

La frustración de Leão continuó en el banco de suplentes (REUTERS/Daniele Mascolo)

De esta manera, el partido correspondiente a la jornada 29 de la Serie A, terminó con victoria para la Lazio gracias al tanto de Isaksen. El entrenador local, Maurizio Sarri, también fue protagonista, al ser expulsado en el segundo tiempo. El resultado dejó al Milan en la segunda posición del campeonato con 60 puntos, mientras el Inter de Milán mantiene el liderato con 68.

La derrota supuso un golpe para las aspiraciones rossoneras, que habían desaprovechado la oportunidad de acercarse a la cima tras el empate del Inter ante Atalanta. Una victoria del Milan en Roma habría reducido la diferencia a cinco puntos con el equipo de Lautaro Martínez, lo hubiera significado sostener la pelea por el título hasta las últimas fechas del torneo.

Los próximos compromisos serán decisivos para el conjunto dirigido por Allegri. El siguiente partido, ante Torino en San Siro, se presenta como una oportunidad para recomponer el ánimo del plantel y retomar la senda de la victoria. El cuerpo técnico deberá gestionar el aspecto táctico y evitar errores en la recta final del campeonato.