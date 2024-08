El pícaro guiño de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de la separación: la respuesta del futbolista

El guiño de Wanda Nara a Mauro en medio de la separación: la reacción del futbolista

Desde hace algunas semanas se confirmó que Wanda Nara y Mauro Icardi están separados. La noticia fue dada por la propia conductora quien afirmó que, por el momento, no hay vuelta atrás. La ruptura entre ambos provocó que los internautas estén muy pendientes del contenido que ambos comparten en las redes sociales y alimentó tanto el interés del público como las repercusiones en la prensa,

En ese sentido, si bien Wanda sostiene que están separados y Mauro se mantuvo alejado de la opinión pública y no dio declaraciones al respecto ni para confirmar ni para desmentir la crisis, en las últimas horas ocurrió un sorpresivo intercambio 2.0 que generó expectativas. Todo esto se dio en el marco de las vacaciones que la empresaria está teniendo en Disney junto a sus dos hijas Isabella y Francesca Icardi fruto de su matrimonio con el futbolista.

El guiño de Wanda Nara a Mauro en medio de la separación (Instagram)

En la foto publicada por Wanda en sus historias de Instagram de este martes, se ve a Francesca posando en un lugar al aire libre con palmeras mientras se ve el cielo nublado de fondo. La niña que disfruta de sus vacaciones en Disney lleva una camiseta blanca con una imagen de Mickey Mouse, una falda gris con detalles en rojo, y zapatillas deportivas.

Además, lleva puestas unas grandes manoplas blancas que simulan las manos de Mickey Mouse mientras sonríe feliz mostrándose alegre por su nueva adquisición. En ese sentido, Wanda etiqueta a Mauro Icardi y escribe: “Las cosas que el papá le deja comprar”, junto a varios emojis con la cara de indignación ya que, según aclara más abajo, “no tengo más lugar en las valijas”.

La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara (Instagram)

Casi de inmediato, el delantero reposteó la publicación sus historias de Instagram junto al emoji de un ratón y la carita enamorada con corazones. Lo sorpresivo de esta interacción virtual entre ambos es que, al momento de redacción de esta nota, ni Wanda Nara sigue a Icardi en Instagram ni él a ella aunque sí protagonizaron este ida y vuelta buena onda demostrando que hay diálogo fluido por las menores.

Mauro le habría cortado las tarjetas de crédito a Wanda

En medio de las versiones de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en las últimas horas trascendió la información de que el futbolista habría tomado una drástica decisión luego de confirmada la separación. En Mañanísima (El Trece), la panelista Majo Martino explicó que el delantero del Galatasaray habría tomado una drástica medida post ruptura: cortar las tarjetas de crédito de su exesposa.

Esta información generó gran revuelo, y la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, fue quien dio su versión de los hechos: “Acá no hay mentiras, todo lo contrario. Son realidades, que, por supuesto, la realidad como el mundo gira, pero esa es la verdad”, afirmó la letrada dejando en claro la autenticidad del contexto de la separación de la pareja tras diez años juntos.

Mauro Icardi le habría cortado las tarjetas de crédito a Wanda Nara

Rosenfeld no desmintió directamente las afirmaciones sobre las tarjetas de crédito, pero sí contextualizó el tema dentro de prácticas comunes en casos de separación: “No sé de dónde salió esa información. Sí es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva. En casos que he trabajado durante 50 años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores”, explicó la abogada, destacando una conducta recurrente en sus años de experiencia profesional.

En tanto, Martino mencionó que la información había sido proporcionada por la propia Wanda Nara: “Si salió de Wanda, entonces es real”, confirmó Rosenfeld, cerrando el debate sobre la veracidad del dato revelado.