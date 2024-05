Susana Giménez prepara su regreso a la pantalla: “La tele tiene que volver a brillar”

La reunión de Susana Giménez con los primeros adelantos del próximo ciclo (IG @gimenezsuok)

El tiempo pasaba, y las especulaciones sobre cuándo sería el regreso de Susana Giménez a la televisión se convirtieron en uno de los principales temas de conversación. Y finalmente, para dar con tierra con los malos augurios, fue la propia conductora quien a través de un video despejó las dudas sobre lo que será su futuro profesional.

En las últimas horas se la pudo ver en las imágenes a la diva acompañada por las autoridades de Telefe -Darío Turovelzky, Guillermo Pendino y Federico Levrino- en una reunión formal en la que adelantaron que se discutió su retorno a la televisión para el segundo semestre del año. Fue en medio de ese contexto que Giménez habló sobre la necesidad de que “la tele tiene que volver a brillar”.

Mientas todos eran filmados en modo selfie por Turovelzky ella afirmó: “Acá la primera reunión que tenemos con Darío, Guille que es un sol amoroso y mi Fede, mi productor”, momento en que quien manejaba la cámara le preguntó si se encontraba contenta, a lo que ella destacó: “Sí, contenta, y todo lo que me han contado me ha gustado muchísimo.”. Tras ello sumó una velada amenaza que provocó la risa de todos: “Ahora hay que hacerlo”.

“Por lo menos fue fabuloso todo lo que hablamos y yo creo que la tele tiene que volver a brillar”, destacó sobre lo que espera de este regreso a su clásico formato de los domingos a la noche, en el que a los más exclusivos invitados se suman los concursos telefónicos, de los que se espera que este año patee el tablero con respecto al premio a entregar.

Con algunas dudas sobre lo que vendrá, no tuvo reparos en expresar a cámara que “esperemos que todo vaya bien”, para luego hacer una pregunta que conlleva una fuerte reflexión: “¿Me habrán olvidado?”, que de inmediato fue contestado de manera negativa por los que allí se encontraban, para cerrar con una fuete risa de la blonda.

“¿El llamado vuelve?”, le consultaron, ante lo que destacó que efectivamente el público podrá ser testigo de un regreso de este segmento histórico, además de deslizar que incluirá un premio extraordinario del que no especificó la cifra a la espera de que se acerque la fecha para poder brindar más detalles de lo que vendrá. Para finalizar destacó en las imágenes que “los amo, los amo. Los extrañé y ya vuelvo”.

Susana Gimenez hablo de su salud a los 80 anos

Así la célebre presentadora decidió brindar un primer acercamiento a su público de lo que será su retorno mediático, con un enfoque renovado, pero a la vez manteniendo su compromiso con la audiencia y con un formato que promete novedades y entretenimiento.

En lo que respecta a su presente personal, explicó en una reciente charla cómo afronta el paso del tiempo. “Ahora que cumplí 80, es un dolor de huevos decirlo, pero no. Porque a mí no me importa nada, yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, comenzó diciendo Giménez en una charla con Héctor Maugeri para el ciclo que conduce en Net Tv. Ese fragmento fue replicado por Ángel de Brito, este miércoles, en LAM (América).

Las palabras de la conductora sorprendieron al periodista, quien reaccionó al escuchar a la diva mencionar su edad. “Y ya está, es la vida, todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar porque si no te transformás en una persona que no fuiste. Si vivís con odio mirándote. Yo no me voy a hacer nunca más una cirugía en mi vida, nada. Me voy a retirar cuando tenga ganas, de todo. Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo, si no porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa”.