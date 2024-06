Susana regresa a la televisión: los detalles de su show de apertura con Marcelo Iripino

Marcelo Iripino habló de la propuesta que le ofreció Susana Giménez para trabajar juntos

La inminente vuelta de Susana Giménez a la televisión tiene a sus fanáticos completamente emocionados. En medio de los preparativos para lanzar una nueva edición de su ciclo, la diva ajusta los detalles para sorprender a su público, que la acompaña desde hace décadas. Para alegría de varios, la conductora decidió sumar a su coreógrafo histórico, Marcelo Iripino, quien de inmediato aceptó sumarse al proyecto.

En diálogo con Teleshow, el conocido artista comentó: “(Por ahora) lo único que tuve fue un llamado con Susana para juntarnos, para hablar del regreso y del musical que quiere hacer. Vamos a tener una reunión con la producción para definir: no está nada cerrado. Ya tengo las ideas y las canciones, que tendría que chequear ella porque todo tiene que ver con su estilo. Y bueno, yo que soy más de que me gusta todo lo moderno, hice una mezcla, pero eso lo tenemos que definir, hablar con el canal...”.

En esa línea, Iripino sumó: “En principio tenemos que juntarnos y ver qué sale de todo esto. Estoy muy feliz, me encanta el regreso, es como un desafío porque hace mucho que no hago musicales y, sobre todo, para Susana, ya que por más experiencia que tiene es como arrancar de cero. Está bueno ese desafío”.

Previamente, el coreógrafo habló de ello en su visita al estudio de ¿Qué pretende usted de mí? (Ciudad Magazine) y contextualizó acerca de la propuesta que recibió de parte de la diva. “Un viernes, hace poquito, sonó el teléfono. Yo nunca atiendo, porque tengo un lío en los contactos y nombres, pero atendí y me dijeron: ‘Hola’. Y pregunté: ‘¿Quién es?’. Me dijeron: ‘Cómo, ¿quién es? ¡Soy Susana, te voy a matar!”, recordó, divertido.

Marcelo Iripino contó la propuesta que recibió de parte de Susana Giménez (Video: ¿Qué pretende usted de mí? - Ciudad Magazine)

En ese llamado, Susana le comentó que quería hacer un musical. Aunque se sorprendió, decidió aceptarlo y comenzó a preparar una puesta en escena “a la altura de Ginger Rogers y Fred Astaire”, según palabras del entrevistado. “Estoy trabajando en eso a full, es un laburo muy grande porque hace cuatro años que no está en la tele”, explicó el showman a los conductores del programa.

“La vuelta tiene que ser gloriosa, con bailarines, con un despliegue... tengo muchas ideas en la cabeza, pero hay que ver hasta dónde me deje la producción”, comentó, entre risas. Además, confesó que quería hacer algo completamente nuevo para su regreso a la pantalla chica. “Siempre con buen trato, en veinte años nunca tuve un sí o no con ella”, aseguró Iripino, quien no dudó en comentar que la diva “está volviendo a la tele primero en la Copa América, acompañando a Marley, y después con su programa los domingos, desde septiembre, siempre por Telefe”.

Iripino y sus icónicas aperturas con Susana

En otro momento de la entrevista, el coreógrafo se refirió a una de las puestas en escena que llevó adelante en otras ocasiones con la diva. Una muy recordada fue una reversión del conocido tema “YMCA”, perteneciente al grupo Village People. En esa performance, el artista acaparó las miradas de la audiencia. “Nos encontramos también con Susana porque, cuando la gente me vio, dijo: ‘¡No puedo creer, ¡qué bueno! ¡Te reencontraste con Susana!’. Y cuando nos vieron juntos fue un gran impacto”, expresó con una gran emoción.

Marcelo Iripino recordó la gran apertura musical que hizo con Susana Giménez (Video: ¿Qué pretende usted de mi? - Ciudad Magazine)

“Nosotros somos una gran dupla. En lo que es musical, nos entendemos mucho. Lo que yo me divierto con Susana en los musicales, lo que nos divertimos... De hecho, el día en que hablamos por teléfono, entramos un poco en recordar y ella me dijo: ‘Qué lindo, qué lindos momentos que pasamos...’”, confesó el bailarín, quien hace dos décadas que trabaja junto a la actriz en la preparación de las ediciones del show que ella lleva adelante por la pantalla chica.

“Ella es una mujer que, en realidad, lo hace con muchas ganas y humor. Le pone humor al musical, no es que dice: ‘Ay, tengo que grabar, qué plomo que tengo que grabar’. No, ella quiere hacerlo y vos le decís: ‘Pasá por allá, andá para acá, andá vestirte’ y ella hace todo”, cerró.