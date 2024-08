María Becerra habló de su decisión de abandonar las redes sociales en un show: “La gente es muy dañina”

María Becerra habló de su decisión de abandonar las redes sociales (Video/@Haceinstantes)

Días atrás, María Becerra sorprendió a sus seguidores al anunciar que había tomado la decisión de alejarse de las redes sociales debido a la presión y el impacto negativo que estas tuvieron en su salud mental, al centrarse en los comentarios negativos que recibía a diario por cuestiones referidas tanto a su vida personal como a la elección de su vestimenta.

Así las cosas, el pasado domingo y durante su último show en la gira que estuvo haciendo por España, realizado en La Palma, habló del tema a corazón abierto ante el público. “Es difícil el contexto de una gira, estar tan lejos de tu casa, los cambios de horarios, dormir poco, alimentarse mal, extrañar mucho a la familia, a la pareja, a quien sea. Y de verdad que estar acá, en este preciso momento, hace que todo valga la pena, siempre. A veces no tenemos nuestros mejores días porque, como todos, somos personas. Particularmente yo la estuve pasando bastante mal, en este último tiempo, por algunas cosas. Y la verdad que...”, dijo y se interrumpió ante el nudo que se le formó en la garganta.

“La verdad que recibir el cariño de ustedes es muy bonito y muy especial, de verdad”, dijo al reponerse y recibió una ovación. “Porque a veces la gente, más que nada en las redes sociales, la gente es muy dañina, la gente no mide las consecuencias de sus palabras. Y van hiriendo por doquier. Y eso nunca me pasó acá, sobre el escenario. En el escenario, jamás, ninguno de nosotros nos hemos sentido ofendidos, jamás nos han lastimado, jamás nos han hecho sentir mal. Así que les quiero agradecer por eso, por ser tan lindo público, por habernos recibido tan bien. Gracias, muchas gracias de verdad. Para nosotros, su aplauso y su cariño, significa un montón”, cerró en su alocución, con lágrimas en los ojos.

"La gente es muy dañina, la gente no mide las consecuencias de sus palabras", dijo María a su público

Días atrás, la cantante anunció, a través de un largo posteo en su cuenta de Twitter, su retiro de Twitter.“Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, manifestó.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!”, expresó visiblemente afectada por los ataques constantes.

“Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, enfatizó.

La publicación de María Becerra acerca del odio que recibió en las redes sociales

“Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos los que me bancan y me mandan su amor”, destacó para luego confirmar: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”.

Más allá de este conflicto, la propia cantante vive un 2024 lleno de grandes proyectos laborales. De hecho, hace poco confirmó que participará actuando de En el barro, spin-off de la serie El Marginal. “Quería decirles algo sobre lo que ustedes tenían muchas dudas y salieron muchas noticias, pero yo no dije nada”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias de Instagram. “Les voy a confirmar que sí voy a estar en el elenco de En el barro, que es la precuela de El Marginal. Soy muy fanática de El marginal, me fascina, así que estoy chochísima con mi participación en esta serie”, agregó emocionada.