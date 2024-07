María Becerra se alejó de las redes sociales por los impactos negativos en su salud mental: “Me hace muy mal”

María Becerra reveló que se aleja de X debido a las críticas recibidas

Sorpresa causó en las últimas horas una serie de publicaciones de María Becerra en su cuenta de X (ex Twitter) al revelar que decidió alejarse de las redes sociales debido a la presión y el impacto negativo que estas tuvieron en su salud mental, al centrarse en los comentarios negativos que recibía a diario por cuestiones referidas tanto a su vida personal como a la elección de su vestimenta.

A través de un emotivo mensaje, la artista que hace apenas unos días confirmó su participación en el spin-off de El Marginal, compartió con sus seguidores los motivos que la llevaron a tomar esta decisión: “Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, comenzó La nena de Argentina en referencia a su situación actual.

El escrito de María Becerra al revelar que se aleja de X

Las redes sociales se convirtieron en el último tiempo en un espacio en el que recibió numerosas críticas y comentarios ofensivos, tal como ella misma lo explicara: “Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!”, expresó visiblemente afectada por los ataques constantes.

Becerra reconoció que la fama trae consigo una cuota de exposición pública y críticas, pero señala que los comentarios que recibió exceden los límites de lo aceptable: “Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, enfatizó.

"Llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí", destacó María Becerra

En su mensaje, también expresó su intención de desintoxicarse de las redes sociales al punto de delegar también otra de las redes donde era muy activa: “Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos los que me bancan y me mandan su amor”, destacó para luego confirmar: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”.

El alejamiento de Becerra de sus plataformas digitales generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores y compañeros de la industria musical. Este respaldo subrayó la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en un entorno donde la exposición pública es constante y, muchas veces, brutal.

María Becerra le cumplió un sueño a su familia

En su última publicación en Instagram, en tanto, la joven compartió algunas postales de su paso por Grecia, cuna de la cultura occidental y de la tradición helénica. El paisaje de ensueño de aquellas tierras fue lo que necesitaba para ponerle un freno a sus actividades. Pero no lo hizo sola, sino que sumó a sus seres queridos a sus planes y los deleitó con un lujoso hotel para disfrutar de la estadía en Atenas.

“Ahora unos días de descanso con amigos y familia antes de los últimos shows de la gira. Gracias a la vida por tantas bendiciones”, detalló el texto de la compositora que acompaña al video donde enseñó el alojamiento que cuenta con patio y piscina privados, además de una decoración de tonalidades claras y ventanales grandes.

Además de la habitación principal, la cual contaba con dos camas dobles, la intérprete de “Imán” dejó ver un baño moderno con una bañera amplia, una ducha con puerta de vidrio y un enorme espejo con marco negro.

María Becerra disfrutó de unas jornadas en Grecia

Respecto al exterior de la habitación, la compositora enseñó que el jardín cuenta con una pequeña piscina, un par de reposeras y una mesa con sillas para disfrutar de los rayos del sol. También con un extenso jardín, para que disfruten quienes elijan mantenerse alejados del agua. “Jamás imaginé que iba a poder traer a mi familia a un lugar así”, expresó, emocionada, por cumplir ese objetivo gracias a su trayectoria en el ámbito artístico.

Por otro lado, Becerra se mostró disfrutando en solitario del paisaje que tenía este destino para ofrecerle, específicamente sus playas. Durante su descanso, la artista se mostró en medio de una tarde de lectura con el mar tranquilo a tan solo metros de sus pies. Para disfrutar de la época veraniega en el Viejo Continente, la cantante lució una bikini turquesa y una falda del mismo color, en un gran contraste con su cabellera suelta.