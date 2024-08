Las fans de Tini Stoessel se amontonaron en la puerta de su hotel durante sus vacaciones en Italia: su reacción

Las amigas de Tini salieron a hablar con las fanáticas italianas (Video: X)

Luego de llevar a cabo la grabación de su próxima serie, Tini Stoessel decidió tomarse un tiempo para sí misma. Acompañada de sus amigas, Sofía y Mercedes, la compositora disfrutó de unos días por la Costa Amalfitana de Italia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que su descanso se viera interrumpido por una horda de fanáticas del país europeo.

En medio de su hospedaje en un hotel de la ciudad de Positano, en la región de Campania, se dio el incómodo suceso que se viralizó en las redes sociales. A poco tiempo de arribar al lugar, los fans de la intérprete de “Buenos Aires” se amontonaron fuera del lugar para esperar a que la artista salga. En un intento de conseguir fotos y autógrafos de su estrella favorita, varias jóvenes se pasaron la tarde bajo el fuerte sol veraniego.

Pero sus intentos fueron en vano en ese entonces, ya que no fueron recibidas por Tini, sino por una de sus amigas que debió salir a pedirles que se retiren del lugar. “Tini está en reuniones de trabajo y lo va a estar hasta más tarde. No sabemos si va a salir, no sé si quieren ir a la plaza a tomar algo y volver más tarde. No va a salir ahora y están acá con mucho calor”, se escuchó que explicaba una de las muchachas a los fanáticos que esperaban la salida de la artista pese a las altas temperaturas. En un intento de evitar romper sus ilusiones, la joven añadió: “Capaz más a la noche sale”.

Tini Stoessel salió a saludar a sus fans (Video: X)

Sus palabras no fueron en vano, ya que la cantautora salió con la caída del sol. Si bien primero su reacción denotó sorpresa por la gran cantidad de personas agrupadas en el exterior, lo cierto es que rápidamente agradeció al cariño de sus admiradoras. En ese momento, Tini se tomó el tiempo para enviar saludos a través de los celulares a las muchachas italianas, como también tomarse fotos y firmar autógrafos. Incluso recibió varios abrazos por parte de los presentes a las afueras del hotel y hasta terminó haciendo unos dibujos, a pedido de una fan que dijo que quería usarlos para tatuarselos.

El cambio de look de Tini Stoessel en su viaje en la costa amalfitana

El objetivo principal de su paso por el viejo continente era viajar, pero eso no fue impedimento para que hiciera algunos cambios. Tras completar sus compromisos en la primera mitad del año, la artista se tomó el trabajo de darse un cambio de imagen. Ya se había acostumbrado a llevar el cabello a la altura de la barbilla tras el lanzamiento de su último álbum “Un mechón de pelo”, el cual causó furor en las redes, pero este peinado no le duró mucho, ya que decidió volver a sus principios.

El look de la cantante durante sus vacaciones en Italia (Instagram)

Una vez más, la exprotagonista de Violetta se decidió por lucir una larga cabellera castaña. A diferencia de ocasiones previas, en las playas italianas optó por trenzas largas del mismo color y se renovó con un estilo veraniego. Este nuevo peinado lo lució en su máximo esplendor en sus últimas fotos en Italia, donde se la vio viviendo a pleno el cálido clima que bañaba sus costas.

“Me siento demasiado bendecida de poder estar acá compartiendo con mis amigas unos días. Lxs amo, les mando todo mi amor. Seguro les vaya compartiendo cosas porque estoy enamorada de este lugar, es un sueño”, escribió Tini en su canal de difusión, donde agrupa a una gran cantidad de sus seguidores. Luego de este mensaje, la cantante le sumó varias postales en las que dejó entrever cómo fue su viaje de amigas, donde no solo disfrutaron del paisaje costero sino también de las montañas que a más de uno le robó el aliento.