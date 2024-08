Tensión en el programa de Guido Kaczka con una docente de geografía al momento de responder sobre capitales de Europa

La profesora de geografía en Los 8 escalones

Guido Kaczka , el conductor del programa, comenzó con la habitual introducción de los participantes preguntando a Paola sobre su profesión. Al enterarse de que Paola Coronel era profesora de secundaria especializada en geografía, Kaczka mostró una leve sonrisa que rápidamente se transformó en sorpresa cuando Paola respondió: “No me preguntes nada, no sé nada hoy, eh, pero bueno…”. Esta declaración despertó aún más interés del presentador, quien le reveló rápidamente la categoría que le correspondía: capitales europeas.

Paola es profesora de geografía en diferentes escuelas de Villa Soldati, y vivió un momento incómodo en “Los 8 escalones”. El episodio transmitido el jueves mostró a la docente fallando en varias preguntas sobre las capitales de Europa, lo cual generó sorpresa entre los espectadores.

Guido Kaczka conduce todas las noches "Los 8 escalones"

La profesora mostró resistencia inmediata al tema impuesto. Además de la tensión general que se asoma en un concurso, la elección de esta categoría resultó ser más que una sorpresa para el docente. “Capitales de Europa. Qué bárbaro, eh, el que nace nace. Capitales de Europa te tocó, era la que menos querías”, comentó Kaczka con tono amable e irónico a lo cual Paola reaccionó con un simple pero efectivo “No quería”.

El presentador se tomó su tiempo para conocer más sobre el contexto profesional de Paola, quien explicó que trabaja en una escuela de reingreso en Villa Soldati . Este tipo de instituciones están diseñadas para jóvenes que, por diversas razones, no pudieron terminar la secundaria en el tiempo normativo y ahora tienen una nueva oportunidad para hacerlo. La profesora también mencionó que desempeña trabajos en escuelas medias normales para complementar su jornada laboral.

La profesora de geografía en "Los 8 escalones" Captura TV

La sesión de preguntas comenzó y Kaczka lanzó la primera bomba: la capital del Reino Unido. La respuesta “Berlín” dejó un más de uno atónito, especialmente al director, quien le corrigió indicando que la respuesta correcta era “Londres”. No obstante, Paola se recuperó rápidamente al responder correctamente “Praga” cuando se le preguntó sobre la capital de la República Checa . Sin embargo, volvió a quedarse en blanco cuando la consulta fue sobre Austria.

El momento del error de Paola fue capturado por las cámaras y difundido ampliamente, provocando diversas reacciones en redes sociales. Muchos usuarios compartieron su empatía por los nervios que pudo haber sentido, mientras que otros expresaron sorpresa e indignación debido a la expectativa de que una profesora de geografía supiera las respuestas correctas.

Pese a las fallas, la capacidad del docente para certificar la capital de algunos países como Noruega, Bélgica, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Finlandia, mostró una cierta recuperación en su desempeño. Pero nuevamente cometió un error con Serbia. Como resultado, Paola terminó la ronda con una mezcla de aciertos y errores, reflejo de las tensiones que pueden generar la exposición en un concurso televisivo, incluso para alguien que se maneja cotidianamente en un aula.

La profesora de geografía no pudo responder todas las preguntas sobre capitales europeas

El episodio generó un debate más amplio sobre las presiones que enfrentan los docentes y sobre cómo los nervios pueden afectar el desempeño. Esto resultó particularmente llamativo ya que, como profesora, Paola está acostumbrada a estar del otro lado, evaluando a los estudiantes, y no siendo evaluada frente a una audiencia masiva.

Este incidente también pone de relieve la naturaleza del aprendizaje y la memoria , recordándonos que el conocimiento no siempre está disponible en momentos de presión alta. Muchos profesionales de distintas áreas podrían encontrar paralelismos en sus propias experiencias de situaciones estresantes donde, a pesar de su competencia y conocimiento, la presión donde hay cámaras, el propio conductor, luces, suelen afectar un desempeño óptimo satisfactorio.