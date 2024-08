Entre altas temperaturas y el entusiasmo de miles de fans: así se palpita Lollapalooza Chicago 2024

Con temperaturas de 30 grados, fans de todo el mundo se acercaron a Grant Park (Foto/Gentileza C3 y DF)

—Desde Chicago. Empezó la cuenta regresiva para que Lollapalooza Chicago de rienda suelta a una nueva edición. A kilómetros del predio, la esencia del festival ya se siente e invadió la ciudad de los vientos, convirtiendo a Grant Park en la meca de la música. Merchandising, banderas coloridas y cientos de fanáticos hacen filas para llevarse las remeras de sus bandas favoritas.

En la ciudad que vio nacer géneros como el blues eléctrico y el house, un sol abrasador da la bienvenida al fin de semana Lollapalooza: cuatro días con ocho escenarios y más de 170 artistas en vivo, entre los que figuran Megan Thee Stallion, The Killers, SZA, Hozier, Stray Kids, Skrillex y Future x Metro Boomin. En una jornada que alcanzó temperaturas de 30 grados, público de todo el mundo y, sobre todo, de distintos rincones de Estados Unidos, llegó al Grant Park para saciar sus ansias ante el inminente comienzo de la vigésima edición del megafestival.

A cuadras del predio, las publicidades de las líneas de tren invitan a dejar de lado los autos y a acercarse al lugar vía transporte público. Con un marco colorido, bajo una tarde despejada en la intersección de East Ida B. Wells Drive y South Columbus Drive, las dos esculturas de bronce de los arqueros nativos americanos a caballo dan la bienvenida a los jóvenes que quieren comprar el merchandising oficial de “Lolla”.

“Estamos muy emocionadas. A mí particularmente me urge ver a Jungle. Es mi grupo favorito”, comenta a Teleshow, una joven llamada Daniela, que visita por tercera vez el festival desde Ciudad de México. A su lado, su amiga Miranda también repasa las bandas por las que viajó a Estados Unidos: “Yo vine a ver The Killers, Benson Boone y a descubrir nuevos artistas. La gente es muy buena onda”.

Un grupo de amigas llegó desde la ciudad de México para asistir al festival

Más allá del entusiasmo, y de las ansias por ver a sus artistas preferidos, los fans también planifican cómo adaptarse a las cuatro jornadas de calor que vaticina el pronóstico del tiempo. En ese sentido, Miranda comenta: “Hay que dormir mucho e hidratarse bien”.

Por su ubicación, Lollapalooza Chicago se convierte en uno de los festivales más emblemáticos para otros países de la región. “Acá llegan personas de todas partes, pero es muy organizado. Es bien distinto a lo que estamos acostumbrados en México, donde el público es más apasionada”, opinó la joven sobre cómo se vive un evento de estas características en Estados Unidos.

En cuanto a su logística y para facilitar el acceso, la ciudad cerró casi 10 calles y bloqueó el paso por unas 14 veredas; muchas de ellas, incluso, permanecerán en ese estado hasta semanas después de que finalice el evento. Se esperan unos 100.000 fanáticos por día.

A raíz de los operativos de tránsito, la ciudad decidió cerrar casi 10 calles por el festival: se esperan unos 100.000 fanáticos por día

El lineup de Lollapalooza Chicago 2024

El jueves 1° de agosto, Megan Thee Stallion será la primera headliner. La rapera fue uno de los últimos anuncios del festival luego de que Tyler, the Creator, canceló su participación un mes atrás. Ese mismo día se presentará Hozier —que también fue parte de Lollapalooza Argentina— el autor del hit “Take Me To Church”. En sus videoclips, el irlandés cuenta con la participación de actores y actrices de primera línea como Domhnall Gleeson, Saoirse Ronan, Natalie Dormer y Anya Taylor-Joy, protagonista de la exitosa miniserie Gambito de dama.

El festival seguirá el viernes con SZA, la cantante de R&B que deslumbró con su voz en las últimas ediciones. Incluso, en su paso por Argentina, mostró su cariño por el país alzando una bandera celeste y blanca en su show. Esa misma noche pisará el escenario Stray Kids. La banda de K-pop es uno de los grupos masculinos con mayor proyección global y consiguió múltiples nominaciones y diversos premios internacionales.

La edición 2024 se realizará entre el 1° y el 4 de agosto, tendrá ocho escenarios y más de 170 artistas en vivo (Foto/Gentileza C3 y DF)

El sábado 3 dirá presente The Killers, el grupo liderado por Brandon Flowers. A su término llegará el dúo de Future y Metro Boomin. Los artistas volvieron a juntarse para sacudir el mundo del trap con su proyecto conjunto We don’t trust you.

El domingo 4, el cierre del festival estará a cargo de Melanie Martínez. Desde 2023, la exparticipante de The Voice decidió arriesgarse con su música dark pop con toques satíricos y emocionales. Ese año, la artista sorprendió con una serie de shows performáticos disfrazada de una criatura de piel rosada y cuatro ojos que se parecía a un hada. Ese mismo día, Blink-182 volverá con sus hits. Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker harán enloquecer a los fans con la nostalgia punk como bandera.

Además de los headliners, el festival contará con actuaciones de artistas como Two Door Cinema Club, Victoria Monét, Deftones, Faye Webster, Yoasobi, Kesha, Four Tet, Vince Staples, Tyla, Kenny Beats, Raye, Tate McRae, Friko, Geese, Romy, Veeze, Been Stellar, Nia Archives, Militarie Gun, Blondshell, entre otros, incluyendo la colaboración especial de Laufey con la Filarmónica de Chicago.

El domingo 4 de agosto, el cierre del festival estará a cargo de Melanie Martínez (Foto/Gentileza C3 y DF)