El incómodo reproche de Mirtha Legrand a Beto Casella al aire: “Vos a veces hablás mal de mí”

Mirtha Legrand le hizo un reproche en vivo a Beto Casella

En un nuevo programa de La Noche de Mirtha (El Trece), la Chiqui llevó adelante una mesaza con diferentes figuras de la actualidad. Fiel a su estilo, la conductora quiso indagar en todos los aspectos de la vida de sus invitados. Sin embargo, la diva apeló a su gran memoria y recordó una actitud que había tenido Beto Casella hacia ella. Así, le hizo un reproche al periodista en el medio de la cena.

Como cada fin de semana, Legrand estuvo al frente de su programa. La diva fue la anfitriona de una mesa con grandes invitados como: el conductor Beto Casella; Amalia Yuyito González, luego de haber acompañado a Javier Milei a una gala en el teatro Colón; la abogada Ana Rosenfeld; y el diseñador Fabián Medina Flores.

Todo comenzó cuando la conductora indagó sobre el trabajo del periodista: “Qué bien te va en tu trabajo. Suerte, pero además te reconocen tus valores. ¿Hace cuántos años hacés Bendita?”. Agradecido por el elogio de la Chiqui, el conductor sostuvo: “De este ciclo, 19 años. Es mucho, con mucha aceptación del público. La gente va cambiando, se va sumando gente joven. Me divierte porque armamos un grupo que es como ir a un cumpleaños todos los días. Donde todo es risa en los cortes. Tenemos un perfil parecido, nos reímos de lo mismo”.

Fue entonces que Mirtha recordó los rechazos que había recibido de Casella en sus últimas invitaciones: “Vos a veces hablás mal de mi. ¿Me querés o no? ¿A la Chiqui la querés?”. Con tono tranquilo y pausado, el conductor expresó: “No, yo me enojé en postpandemia cuando no volvías a la tele porque no sabía bien qué pasaba, si te excedía tu voluntad y vos querías volver. A mi, alguien que te quiere mucho me dijo: ‘Mirtha quiere volver pero algunos no la están dejando’. ¿Si o no?”.

“Sí, así es”, respondió Mirtha, a lo que Casella continuó diciendo: “Y no me gustó eso, comenté. Digo, ‘no la tengan secuestrada a Mirtha’. Qué puedo decir mal de vos”. Al escuchar el comentario positivo de parte de su invitado, Legrand cerró el tema y lo elogió una vez más: “Te agradezco mucho, yo te admiro mucho porque sos tan natural frente a una cámara y contás cosas que nadie cuenta y sos muy atractivo”.

Esta no es la primera vez que la Chiqui le hace un pase de factura al conductor. Todo comenzó a finales de febrero de este año cuando Mirtha cumplió 97 años. Con la idea de saludar a la diva, Casella la llamó desde su programa de radio en Rock&Pop. Entre chistes y muestras de alegría, Legrand contó cómo se sentía por alcanzar una nueva cifra, sin embargo, aprovechó los minutos al aire para apurar al periodista: “¿No querés venir más a mi programa?”.

Sorprendido por la pregunta de la Chiqui, Beto se sinceró y comentó el requisito que tenía para asistir: “Vos sabés que le tienen que poner algo de dulce de leche para el postre, lo único que pido”.

Como si fuera poco, meses después, a finales de abril de este año, Legrand aprovechó la visita de Edith Hermida a su programa –compañera de Casella en Bendita (Canal 9)– para reprocharle el rechazo que este le había hecho. Mientras hablaban del detrás de escena del ciclo que lleva 19 temporadas al aire, la locutora comentó: “Beto es lo más, la vez pasada lo habían invitado y yo digo: ‘Beto tenés que ir con Mirtha’”.

Al escuchar a su invitada, Legrand no pudo ocultar su molestia: “Ah, pero me enteré que no quiere venir. No sé por qué. Le preparamos dulce leche siempre, porque él lo adora, entonces le organizamos todo con dulce de leche. Todo para que esté cómodo, contento y feliz. Pero no quiere venir”. En línea con las palabras de la Chiqui, Hermida cerró: “En esta nueva etapa no quiere venir, yo le dije ‘no podés no ir a ver a Mirtha’”.