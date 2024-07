Latin Grammy 2024: Alejandro Lerner recibirá el premio a la excelencia musical

Alejandro Lerner recibirá el Premio a la Excelencia Musical (Crédito: Nicolás Stulberg)

La Academia Latina de la Grabación anunciado que este año varias figuras del ámbito musical recibirán reconocimientos especiales durante el marco del 25º aniversario de los Latin GRAMMY. Entre los galardonados, se encuentra el argentino, Alejandro Lerner, en tanto que también serán reconocidos Albita, Lolita Flores, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos, quienes recibirán el Premio a la Excelencia Musical.

El galardón es un reconocimiento destinado a los intérpretes que hicieron contribuciones creativas de alto valor artístico en la música latina y sus comunidades. La entrega de los premios se llevará a cabo durante un evento privado que tendrá lugar el domingo 10 de noviembre de 2024, en Miami, según comunicó la Academia.

Tras conocerse la noticia, Lerner destacó: “Estoy profundamente emocionado y agradecido por recibir esta distinción, que quizás es la más importante en toda mi carrera. Agradezco profundamente a la Academia y a todos los colegas que han confiado en mi y con los que hemos compartido la vida y nos hemos nutrido cada vez con cada colaboración”.

“Estoy profundamente emocionado y agradecido por recibir esta distinción", expresó Alejandro Lerner

Incluso, lejos de quedarse solo en agradecimientos a la industria, se tomó un tiempo para una mención especial: “Sobre todo, agradezco a Dios, a mi familia y al público, que me ha acompañado desde siempre y que me permite formar parte de sus vidas a través de mis canciones. Este maravilloso reconocimiento me honra y me empuja a ir por más. Gracias”.

Por su parte, Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón serán honrados con el Premio del Consejo Directivo, el cual se otorga a personas que realizaron contribuciones significativas a la música latina a lo largo de su carrera, pero no necesariamente como intérpretes. Ambas distinciones son decididas por el Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación.

Manuel Abud, CEO de la Academia, expresó su entusiasmo y orgullo al honrar a estas icónicas figuras: “Es con inmenso orgullo que honramos a estas grandes leyendas que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, y estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrar sus carreras este noviembre en el marco del 25º aniversario del Latin GRAMMY”.

Al momento de referirse a Lerner, desde la Academia destacaron que “colaboró con las grandes leyendas del rock argentino durante la década de los setenta”, y sobre su debut como solista en 1982 explicaron: “Exhibió las cualidades que cautivarían a millones de fanáticos: una musicalidad reveladora, una honestidad a flor de piel en las letras, y su talento para evocar climas crepusculares”.

“Sobre todo, agradezco a Dios, a mi familia y al público", afirmó Alejandro Lerner

También recordaron: “Inspirada por el retorno de Argentina a la democracia en 1983, Todo a pulmón fue grabada por el español Miguel Ríos y se convirtió en un éxito internacional. La admiración mutua que compartió con el ícono de la balada Armando Manzanero motivó varias giras en conjunto”.

Llegado a ese punto, al referirse a la carrera del artistas por fuera de la Argentina, expresaron: “Alterna entre su Argentina natal y Los Ángeles, y en 2002 colaboró con Carlos Santana en el álbum Shaman, además de salir de gira con el guitarrista. Ha trabajado con Carole King, Luis Miguel (en el éxito “Dame”, de 1996), Celine Dion, Air Supply, Gino Vannelli, Paul Anka, Alan Parsons y Barry Gibb, entre otras muchas estrellas de la canción”.

“En 2005, fue contratado por Disney para interpretar las canciones en la versión en español de Chicken Little, además de componer un tema original para los créditos finales de la película de animación. Incansable intérprete, Lerner sigue activo en el estudio de grabación, y realiza giras extensas en las salas más prestigiosas del continente americano”, detallaron respecto del intérprete que será premiado, y que en los meses de agosto y septiembre hará unos shows en Buenos Aires para repasar los temas de su extensa trayectoria.