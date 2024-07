Explotó la primera interna en Survivor Expedición Robinson y los participantes apuntaron contra una jugadora: “No es alguien de confianza”

Comenzaron las internas entre los participantes de Survivor Expedicion Robinson (Telefe)

A días de su inicio, los roces, conflictos y cruces comienzan a aparecer entre los participantes de Survivor Expedicion Robinson (Telefe). La eliminación del primer jugador, Braian, generó un clima de tensión en el equipo amarillo, el cual perdió las primeras dos pruebas del certamen. Al no conseguir los resultados esperados, los integrantes del grupo comenzaron a buscar responsables y apuntaron contra una de las jóvenes, quien tendría posibilidades de convertirse en la segunda eliminada del reality.

Todo comenzó a raíz de la eliminación del primer participante, Braian, empleado gastronómico de 28 años oriundo de Villa Fiorito. Tras sufrir una dura derrota ante el equipo rojo en la prueba inicial, y perder el beneficio del fuego para cocinar y ahuyentar bichos, los participantes del amarillo tuvieron que votar a un integrante de su equipo para que abandone el certamen. Entre reproches y lamentos, y ante un escenario difícil, los jugadores apuntaron contra Braian, quien se ofreció para no participar de la prueba ya que su grupo tenía un integrante de más. “Nadie me insistió”, se defendió el joven. Aún así, Braian recibió nueve votos y fue por amplio margen el elegido por sus compañeros para dejar la competencia. “Les deseo éxito a todos, fue un gusto conocerlos. Dejé a mi bebé, se me hizo difícil, no pensé que iba a ser para tanto”, admitió el joven, sin rencores.

Con este contexto, y a pocos días de su llegada a la isla, ubicada en el Tapón de Darién en Colombia, los integrantes del equipo perdedor comenzaron a tejer estrategias y alianzas. Uno de los primeros consensos se dio entre los hombres cuando cuatro jóvenes apuntaron contra la crupier de casino: “A Giselle ya no la aguanta nadie porque se levantó esta mañana armando puterío, hablando con este, con el otro, diciendo esto de este”.

De igual manera, Giselle comentó cómo vivió la eliminación de su compañero: “La parte del concejo es fea, nunca sabés cómo puede ser el resultado. Yo tuve un voto y no me lo esperaba. Y a lo mejor mañana puedo tener todos los votos, nunca sabés cómo se va dando vuelta. Después hay muchos que tejen por atrás, vos no te das cuenta y por ahí te están ensuciando”.

En la reunión de hombres, Goldi dio su opinión sobre la joven y apuntó contra sus actitudes: “Vinimos de la eliminación y me bombardeó a mí, ‘¿vos me votaste a mí?’. No creo que haya rivalidad, quiero llevarme bien con la mayoría de las mujeres, con casi todas a excepción de una, que en realidad tiene complejos con varios participantes. A Giselle va a haber que aguantarla hasta que…”.

En el mismo sentido, Mauro respaldó las palabras de su compañero de equipo: “Ya todos empiezan a hablar uno del otro, por atrás, te llega un comentario que alguien dijo de vos tal cosa, se nota que hay un ambiente un poco más tenso. Giselle no para de llevar chismes de acá para allá, y eso produce malestar en todos. Cada cosa que uno le cuenta va y lo cuenta a otra persona, no es de confianza”.

Por último, Giselle dio su punto de vista y comentó una experiencia similar que vivió con otra participante del equipo amarillo: “Me enteré que Aixa estaba hablando algunas cosas de mí por atrás, como que le chocaba mi personalidad. También tengo dudas de Mauro porque lo veo que lleva y trae”.