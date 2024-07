El video romántico de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con los anillos, a tres días de su boda

A tres días de casarse, Oriana Sabatini y Paulo Dybala vieron sus alianzas

Este sábado 20 Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su amor al casarse y dar una mega fiesta que contará con unos 300 invitados. En tanto, filtran en sus redes sociales algún que otro detalle al respecto como para generar expectativa entre sus seguidores. Así las cosas, y a solo tres días de la boda, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini publicó en sus historias de Instagram un pequeño video en la que se la ve junto a su futuro marido yendo a ver por primera vez las alianzas que simbolizarán el nuevo estadio de su relación.

En el video, de apenas 15 segundos de duración, se ve ingresar a la pareja a un salón tan sobrio como lujoso y sentarse frente al joyero, quien descubrió los anillos y se los mostró. No alcanzan a verse los detalles de las alianzas, ya que el plano de la cámara los revela apenas de costado, pero sí se pueden ver los gestos de felicidad de Oriana y Paulo.

“3 días”, escribió ella en story junto con dos emojis, uno de corazón rojo y otro de una carita expectante, evidenciando la enorme ansiedad que vive por estas horas, poco antes de convertirse en la mujer de Dybala.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a horas de casarse (Instagram)

Los preparativos para la boda están en marcha desde hace varios meses, pero en las últimas horas se suscitó una polémica al ponerse en duda la presencia de Gabriela Sabatini, la tía paterna de la modelo. Al respecto, Catherine Fulop habló sobre el tema con Teleshow.

“¡Sí, va!”, dijo con certeza apenas comenzó el diálogo. Acto seguido, fue más cauta con sus palabras. “Yo creo que sí”, indicó la esposa de Ova Sabatini a días del gran evento familiar. También dejó entrever lo ocupada que se encontraba ella como los protagonistas del evento que está llevando adelante Claudia Villafañe en su rol de wedding planner. “La verdad, no vi los confirmados (al casamiento)”, sostuvo.

El martes por la noche, las cámaras de LAM (América) abordaron a Fulop respecto a la presencia de la extenista en la ceremonia. “¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen, pero Gaby está reinvitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría, porque estaba en Wimbledon, pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bello”, señaló la actriz con respecto a la hermana de Ova, con quien se rumoreaba que mantenían un tenso vínculo.

Qué dijo Catherine Fulop habló sobre Gabriela Sabatini

A su vez, indicó: “Con mi cuñada la mejor pero, como todos sabemos, siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos”. Por otro lado, Cathy sorprendió a la hora de realizar una revelación que dejó a muchos sin palabras: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sabatini y Fulop se encuentran envueltas en rumores de enemistad. Todo surgió a raíz de que la intérprete había dejado de seguir a la mejor tenista argentina de la historia en la plataforma de Instagram. En agosto de 2022, su cuñada le confió al equipo de Ángel de Brito que eran solo rumores, ya que no se había dado cuenta que no la seguía. “Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más”, expresó en ese momento cuando fue consultada por este medio.