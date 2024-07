El increíble viaje de Rosina de Gran Hermano a Europa: intentaron conquistarla, se perdió y terminó descalza

El viaje de Rosina Beltrán a Europa (Video: IG/@rosibeltranv)

Tras una breve estadía laboral en Italia, donde participó como modelo para una reconocida marca internacional, Rosina Beltrán, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), decidió extender su viaje por Europa, luego embarcarse en una nueva aventura en soledad. Su primer destino fue la paradisíaca isla de Capri, donde disfrutó del paisaje, el mar y el cálido clima. Pero más allá de los atractivos turísticos, la uruguaya vivió una llamativa experiencia en la que se perdió, terminó descalza y hasta intentaron conquistarla.

La siguiente parada en el viaje de la joven fue Francia, donde se encontró con algunos contratiempos que, lejos de opacar su felicidad, agregaron una dosis de humor a su aventura. Beltrán se hospedó en el barrio latino de París y visitó dos de los destinos turísticos más emblemáticos: la Torre Eiffel y el Museo del Louvre.

La exjugadora del reality utilizó su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 800 mil seguidores, para relatar una insólita situación que vivió en un restaurante. “Estoy terminando de comer, le pido al mozo la cuenta, me la trae y me deja el numerito (de teléfono) de él. Son tremendos los franceses acá, no pierden el tiempo”, comentó a cámara mientras caminaba por la calle y mostraba la evidencia.

Durante su travesía, Beltrán compartió sus experiencias con sus seguidores en sus redes. “Me están por dar diez ataques. En Francia, nadie entiende inglés, nadie entiende español. No me puedo comunicar”, comentó la uruguaya en una de sus historias, reflejando el estrés que vivió durante un trayecto en taxi. “El chofer se perdió y yo no sabía ni un pomelo dónde estaba y quería llegar al hotel. Me hablaba en francés y yo no entendía nada”, relató entre risas.

A pesar de los desafíos del idioma, Rosi continuó su recorrido por París. Con celular en mano, documentó su tour y las pequeñas travesuras que hizo para sortear largas filas. “Lo que es la cola, ¡por Dios!, para comprar el ticket para subir a la Torre Eiffel. Vamos a ver si me puedo colar de alguna manera”, dijo, y más tarde celebró haber logrado su objetivo sin tener que esperar.

La visita a la Torre Eiffel fue un punto culminante de su viaje. “La vista es increíble. Hasta hay un bar acá arriba. ¡Qué impresión! Está muy, pero muy alto”, comentó desde lo alto de la torre. Luego, compartió su experiencia en el Museo del Louvre, mostrando su agotamiento tras una largo trayecto: “Después de una hora de caminata, llegué al Museo del Louvre. Y miren cómo estoy. Descalza porque no aguanto más mis pies”, dijo mientras sostenía sus zapatillas.

Finalmente, Rosi expresó su fascinación por el museo y sus alrededores: “Este museo me lo recontra recomendaron. Es hermoso, como de cristal. Y toda esta zona es una maravilla. Hay unos parques con mucha naturaleza. Lo amé”, concluyó, dejando ver la emoción que le produjo su primera jornada en Francia.

Luego de unos días de turismo, Rosina volverá al país para seguir trabajando con las marcas que la quieren como parte de sus campañas. Incluso, antes de irse, colaboró con una reconocida empresa, realizando una sesión de fotos con Zoe Bogach, una de sus mejores amigas dentro de la casa de Gran Hermano.

Al ingresar al reality, la joven de 26 años se presentó como entrenadora personal y, por su carisma, su energía arrolladora y su belleza, no pasó inadvertida entre los fanáticos del ciclo, que así lo expresaron en las redes sociales. Entre todas las reacciones y comentarios que generó su aparición, hasta la propia Julieta Poggio, una de las finalistas de la edición anterior de GH, y que en esta oportunidad estuvo encargada de acompañar a los nuevos “hermanitos” a la casa, se había mostrado entusiasmada. “Qué hermosa esta uruguaya, ¡la amé!”, dijo.

Según informó el diario uruguayo El País, previo a ingresar al programa, Rosina daba clases en un centro educativo a niños del preescolar. Pero la semana anterior a su desembarco en cámara presentó su renuncia y abandonó sus funciones. En el jardín, en tanto, se enteraron por televisión que la joven era una de las nuevas integrantes de Gran Hermano, ya que no había mencionado nada del tema cuando comentó que abandonaba su trabajo.