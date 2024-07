El mal momento de Majo Martino en la Copa América: “Me abrieron la cartera y me robaron todo”

Majo Martino sufrió un robo en la final de la Copa América en Miami (Video: IG/@MajoMartino)

El encuentro entre Argentina y Colombia en la final de la Copa América, que debía ser una celebración, se transformó en una experiencia amarga para Majo Martino. La periodista, quien había conseguido su entrada para presenciar el partido, vivió momentos de tensión que la marcaron profundamente.

El ingreso al estadio fue complicado debido a que un grupo de hinchas colombianos intentó acceder sin entradas, generando disturbios y un caos que las autoridades no pudieron controlar. Esto provocó que el partido, inicialmente pactado para las 21, se pospusiera hasta las 22:20, y dejó varios heridos, tanto entre los aficionados colombianos como entre los argentinos.

Martino relató su experiencia a través de sus redes sociales, evidenciando la gravedad de la situación: “Esto es caótico, golpes para entrar, no se puede así. No entra nadie aún. Así estamos, encima me abrieron la cartera y me robaron todo el dinero que traje”.

Majo Martino en el estadio donde Argentina logró el Bicampeonato de América (Foto: IG/@MajoMartino)

A pesar del mal momento y el robo sufrido, Majo logró ingresar al estadio y disfrutar del encuentro. En su cuenta de Instagram, agradeció a quienes se interesaron por su situación: “Gracias a todos los que se están preocupando, ya entré sana y salva”, escribió, acompañando su mensaje con una foto desde su asiento en la final.

Este lunes, desde Miami, Majo Martino diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece), el ciclo del que es panelista, sobre lo que le sucedió el domingo. “Fue muy angustiante estar en el lugar. Es la primera vez que pasa una situación así, por lo menos en esta Copa América. Durante los dos primeros partidos (de la Selección) entrábamos como si fuera un parque de Disney directamente a ese nivel, acá fue todo lo contrario: avalanchas, gente empujando, golpes, niños llorando y ensangrentados”, contó la panelista.

“Por qué pasó esto?“, quiso saber Carmen. “Un 30 por ciento de las entradas fueron falsificadas y cuando la gente de seguridad detectó eso cerraron las puertas del estadio”, respondió Martino, quien luego dio detalles del episodio de inseguridad que vivió en el estadio. “Me abrieron la cartera y me sacaron toda la plata que tenía. Gracias a Dios los documentos los tengo. Hoy no tengo ni un dólar ni para dar una propina. Igual hubo un montón de gente ofreciendo ayuda, y tengo mi tarjeta de crédito”, señaló.

Majo Martino contó lo que vivió en la final de Argentina-Colombia (Video: Mañanísima, El Trece)

Durante los últimos días se instalaron los rumores que involucran a Majo Martino y Facundo Moyano en un supuesto romance. Las versiones se dispararon luego de que se mostraran muy cerca en los estudios de El Trece -donde ella cuando ella va a trabajar a Mañanísima- y escalaron a partir de algunas coincidencias en las redes sociales, donde se los mostraba juntos.

Cabe destacar que todas estas especulaciones se acrecentaron cuando la periodista festejó su cumpleaños número 39 rodeada de su familia, amigos y sus colegas, entre los que se encontraban Carmen Barbieri, Estefi Berardi, Diego Ramos, Guido Zaffora, Connie Ansaldi, Lizardo Ponce, Mimi Alvarado y también, Facundo Moyano.

Majo Martino en el estadio donde Argentina logró el Bicampeonato de América (Foto: IG/@MajoMartino)

Fue la propia Majo quien compartió varias fotos de la celebración, que se llevó a cabo en un reconocido bar de Buenos Aires, a través de su cuenta de Instagram donde tiene casi un millón de seguidores. Allí se pudieron ver a los invitados incluido al dirigente político. “¡Gracias a todos por acompañarme en este día con su presencia, con su amor y con cada mensaje recibido! Se siente muy lindo tenerlos conmigo”, escribió la exparticipante de El Hotel de los Famosos, emocionada por la presencia de sus seres queridos.

A raíz de las especulaciones que generó ver a Facundo en el cumpleaños de Majo, Teleshow se comunicó con la periodista quien, muy amablemente, agradeció la consulta y reveló cuál es el tipo de vínculo que tiene con el dirigente político. “Nada que ver, no estoy saliendo con él”, empezó diciendo.

“Lejos de salir con Facundo, de verdad somos amigos y nada más”, aseguró Majo. “Vino a mi cumpleaños como cualquier otro de mis amigos que estuvo ahí, pasa que con él especularon pero nada que ver, posta”, sentenció, negando rotundamente un romance entre ellos.

Además, Facundo estuvo como invitado en Mañanísima para un mano a mano con Carmen Barbieri. Tras finalizar la nota, se pudo ver la buena onda, el cruce de miradas, gestos y complicidad entre él y Majo, tal como lo reflejó la producción del programa en un video que circuló en las redes sociales.