Nazarena Vélez y Eliana Guercio reavivaron su antiguo conflicto y se cruzaron en vivo: “Me la hiciste parir”

Dueña de un carácter único, Eliana Guercio siempre se caracterizó por sus picantes comentarios y sus fuertes reacciones. En ese sentido, su paso por Gran Hermano (Telefe) sacó a relucir aún más su costado conflictivo, por esta razón, este viernes, la exvedette fue invitada a LAM (América) para aclarar diversas polémicas que protagonizó en el reality. Sin embargo, lejos de poner paños fríos a sus peleas, la actriz reavivó su antiguo enfrentamiento con Nazarena Vélez, una de las angelitas.

Tras repasar sus recientes cruces en Gran Hermano, ya sea con sus compañeros o diversos jugadores, y explicar su férrea defensa a Furia, Ángel de Brito le preguntó: “¿Por qué siempre dijiste que Nazarena te hacía la vida imposible en el teatro?”. Fue entonces cuando Vélez cruzó a la invitada y agregó: “Eras una soreta, nunca fuiste muy amorosa. Me la hiciste parir como buena soreta. Tu actitud fue chota. Siempre fuiste chota, sos Furia, no te dabas cuenta”.

En un intento por argumentar su actitud, la esposa de Sergio ‘Chiquito’ Romero detalló: “Pero te ignoro, no invierto más que ignorarte, no tomo el trabajo de hacértela pasar mal. Vos sí, vos llamabas a gente para que te venga a aplaudir a vos y abuchearme a mi. Era un montón”.

Lejos de negar la dura acusación de la invitada, Nazarena comentó: “En la guerra todo vale, yo te iba a hacer concha. Me confrontabas con Gerardo (Sofovich)”. Al recordar aquel momento, la actriz comentó como fue su salida: “Yo renuncié adelante tuyo. Porque Gerardo, para ponerte contenta a vos, me recontra puteó en el escenario y me puse a llorar”.

Aquella obra, estrenada en 2008, se trató de la primera comedia musical escrita por Gerardo Sofovich. Tal como resaltaba la angelita, el elenco estaba encabezado por Nazarena Vélez, Eliana Guercio, Fernanda Neil, Evangelina Carrozzo, Paula Volpe, Andrea Esteves y la uruguaya Mónica Farro.

En ese sentido, Vélez recordó que el productor tenía una especie de debilidad por Eliana: “Le encantaba Eliana, yo no quería trabajar con ella. A mí me dejó elegir todo el elenco, menos a Eliana. Si voy a protagonizar quiero rodearme de gente que quiero. ¿No te llama la atención que éramos cinco contra una? Algo estaba mal”.

Así, las dos fueron revelando con el correr de la charla las internas que había en la obra. “Por qué no contás lo que ustedes, cuatro o cinco yeguas, hacían en No somos santas. Hasta el camarín inundado tuve, me rompieron la puerta. Esta yegua dijo que yo le pegué una patada a una vestuarista”, exclamó Guercio. Del otro lado, Nazarena justificó su accionar destacando que Eliana la había molestado primero y contó cómo terminó su trabajo: “Y mirá como me peleé con Gerardo, esa fue mi última temporada, la que compartí con vos, me trajiste una suerte”.

Meses después de su estreno, el productor decidió ponerle punto final a su creación. Tanto Gerardo Sofovich como Carlos Rottemberg, dueño del Tabarís y del Lorange, prefirieron rearmar un nuevo espectáculo con otro elenco.

A finales de 2023, el conflicto había vuelto a resonar cuando Yanina Latorre, quien estaba peleada con la exvedette, comentó el tema junto a Nazarena en LAM: “Guercio es la que le pegó a Polino, la que fajó a gente en una peluquería. Hoy me llegaban cosas que te hizo a vos y terminaste internada”.

“No me acuerdo nada. No era una buena etapa mía tampoco”, aseguró, para dejar en claro que está todo mal con la pareja del arquero de Boca Juniors. “No creo que me haya mandado Guercio a un hospital. Nunca tuvo en mí esa importancia”, disparó, filosa.