En fotos: así fue el debut de Virginia de Gran Hermano en el musical Legalmente Rubia

Así fue el debut de Virginia Demo en Legalmente Rubia (Créditos: RS Fotos)

Este martes, la ex participante de Gran Hermano 2023, Virginia Demo, debutó como actriz en el musical Legalmente Rubia, el cual protagoniza Laurita Fernández junto a otras importantes figuras como Mario Pasik, Santiago Ramundo y Federico Salles, entre otros.

Su incorporación se dio tras la salida de Costa de la obra quien dejó un espacio vacío en el elenco, que tiene funciones de martes a domingos en el Teatro Liceo. Virginia asumió el papel de Paulette, la manicura de la protagonista Elle Woods, el icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon en la película.

Virginia Demo se sumó al elenco de Legalmente Rubia

Así la cosa y a pesar de haber tenido poco tiempo para ensayar, una de las últimas eliminadas del reality de Telefe finalmente debutó a sala llena y con el público que la ovacionó por su rol en el espectáculo.

En la platea también estaban presentes sus hijas Mercedes y Delfina, quienes la acompañaron tanto dentro de la casa de Gran Hermano como ahora que salió y que continúa su carrera artística. Es que en más de una ocasión, Virginia contó que hace más de 10 años que se dedica al stand up y que su entrada al ciclo fue para que la gente la conozca y así tener más oportunidades en el ambiente.

Virginia Demo junto a Laurita Fernández en escena

Desde que se sumó al elenco, Laurita demostró su predisposición y alegría por la llegada de Demo, incluso al finalizar la función pidió un fuerte aplauso para Virginia quien le agradeció a ella y a sus compañeros por recibirla. “Fue el debut y el estreno de nuestra querida Virginia”, afirmó Fernández y luego la audiencia la ovacionó.

Las hijas de Virginia Demo acompañando a su madre en el debut (RS fotos)

A su vez, este miércoles Virginia estuvo de invitada en Nadie Dice Nada (ciclo que conduce Nico Occhiato y equipo por el canal de streaming Luzu TV) y habló de su debut en el espectáculo de calle Corrientes. “Según dijeron es la primera vez que pasa (que una exparticipante de reality debuta en un musical de tal magnitud), pero es increíble. Yo entré (a Gran Hermano) para que me conozcan y después me vean en el teatro”, aseguró Demo muy feliz por la oportunidad que le dieron.

Y además, aclaró: “Fue muy poquito el ensayo, menos de una semana, pero yo estaba acompañada de genios, talentosos mal, y la pasé genial. Me contuvieron un montón, estuvieron pendientes de mí”, concluyó emocionada por la oportunidad que se le presentó.

La salida de Costa

La noticia de la desvinculación de Costa del exitoso musical generó un gran revuelo. Muchos especularon que su salida se debía a una mala relación con el elenco, quien se quejaba de sus tratos. Luego, en una entrevista con Intrusos (América), Costa dio su versión. “Me fui porque no daba más, porque estaba muy cansada. Es un proyecto muy grande al que hay que hacerle honor. La obra es muy exigente, no solo para mí, sino también para los 20 artistas en escena y los 20 técnicos que hay atrás. Hay que respetar los lugares de trabajo”, explicó cuando el cronista le preguntó sobre su desvinculación. Además, reveló que desde febrero solo dormía tres horas por día. “No daba más”, aseveró.

Costa fue desvinculada de la obra Legalmente Rubia (Instagram)

En cuanto a los rumores que afirmaban que Laurita Fernández la había echado de la obra tras un enfrentamiento, Costa, visiblemente afectada por la acusación, desmintió categóricamente: “No es verdad. Escuché tantas cosas tan feas que ni yo, ni la obra se merecen. Si quien dice esas cosas, las siente, está bien. Con eso no me meto”.

Por su parte, Laurita Fernández se mostró empática con su compañera y desmintió los rumores de conflictos internos. “A veces son decisiones muy difíciles porque es una obra maravillosa y ese personaje es hermoso. Pero entiendo que dé este paso al costado al sentir que no puede cumplir con tantos compromisos”, expresó en referencia a la carga laboral de Costa, quien además de participar en el musical, también trabaja en la radio El club del Moro y en la televisión con Cortá por Lozano.