Quién es la exparticipante de Gran Hermano que ocupará el lugar de Costa en la obra Legalmente Rubia

Laurita Fernández es la protagonista principal de Legalmente Rubia

La salida de Costa de la obra Legalmente Rubia dejó un espacio vacío en el elenco que encabeza Laurita Fernández de miércoles a domingos en el Teatro Liceo. Este martes, fuentes cercanas a la producción de la obra informaron a Teleshow quién será el reemplazo de la actriz que se despidió del musical semanas atrás y que, hasta ahora, estaba siendo relevada por Georgina Tirotta.

“Acaba de confirmarse que Virginia Demo será la nueva incorporación en Legalmente Rubia”, revelaron a este medio. Así, la exparticipante de Gran Hermano asumirá el papel de Paulette, la manicura de Elle Woods, el icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon en la película. El debut será el próximo martes 9 de julio a las 20 horas y, a partir de esa fecha, también se agregarán funciones los martes.

Demo, conocida por su participación en el popular reality show, ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento actoral en uno de los musicales más queridos del teatro. Su incorporación promete traer una nueva energía al elenco y mantener el entusiasmo de los seguidores de la obra.

Virginia Demo

La noticia de la desvinculación de Costa del exitoso musical Legalmente Rubia, protagonizado por Laurita Fernández en Buenos Aires, generó un gran revuelo. Muchos especularon que su salida se debía a una mala relación con el elenco. Luego, en una entrevista con Intrusos (América), Costa aclaró la situación.

“Me fui porque no daba más, porque estaba muy cansada. Es un proyecto muy grande al que hay que hacerle honor. La obra es muy exigente, no solo para mí, sino también para los 20 artistas en escena y los 20 técnicos que hay atrás. Hay que respetar los lugares de trabajo”, explicó cuando el cronista le preguntó sobre su desvinculación. Además, Costa reveló que desde febrero solo dormía tres horas por día. “No daba más”, aseveró.

En cuanto a los rumores que afirmaban que Laurita Fernández la había echado de la obra tras un enfrentamiento, Costa, visiblemente afectada por la acusación, desmintió categóricamente: “No es verdad. Escuché tantas cosas tan feas que ni yo, ni la obra se merecen. Si quien dice esas cosas, las siente, está bien. Con eso no me meto”.

Costa dejó la obra a fines de junio (Foto: Maximiliano Luna)

Por su parte, Laurita Fernández se mostró empática con su compañera y desmintió los rumores de conflictos internos. “A veces son decisiones muy difíciles porque es una obra maravillosa y ese personaje es hermoso. Pero entiendo que dé este paso al costado al sentir que no puede cumplir con tantos compromisos”, expresó Laurita, en referencia a la carga laboral de Costa, quien además de participar en el musical, también trabaja en la radio El club del Moro y en la televisión con Cortá por Lozano.

Laurita también enfrentó los rumores que aseguraban que se había quejado de Costa con la producción del musical. Al respecto, fue clara: “Teníamos una buena relación. Me llevo bien con todos mis compañeros. Es un grupo donde nos potenciamos entre todos y la mayoría nos conocemos de antes”.