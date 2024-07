Gran Hermano: la emoción de Costa con Emma Vich y el motivo por el que terminó llorando

La emoción de Costa en GH

Minutos después de su eliminación, tras alcanzar el segundo puesto en esta edición de Gran Hermano, el estilista y cantante Emmanuel Vich se apersonó en el estudio de Telefe. Allí se produjo el encuentro con su madre, de la que estaba distanciado y quien viajó especialmente desde Córdoba para recibirlo. “Estoy muy orgullosa de vos”, le dijo la mujer.

Muchas personas que incluso no lo conocen comparten el sentimiento con la mujer. Luego de siete meses de encierro en que se revelaron las personalidades de cada uno de los participantes de esta histórica edición del reality, él desplegó un abanico de sentimientos que no pasaron inadvertidos, y que incluso llegaron al punto de que tras su salida de la casa y reflexionando sobre lo vivido, la propia Costa, una de las panelistas del ciclo, se centrara en su historia.

El reencuentro de Emma Vich con su madre

“Bueno, Emma, particularmente no creo que esté embanderada, pero nosotros siempre somos los marginales, siempre estamos fuera del sistema”. comenzó su relato sobre las diferencias que encuentra en la mirada del otro dependiendo de la orientación sexual. “A ver, un heterosexual va y le cuenta un puterío a otro y es un ‘ay, qué gracioso’, pero en nosotras es ‘tejedora, maricón, mala gente, etcétera’”, a lo que el exparticipante se sumó a esa percepción sumando “sí, nosotras las falsas, mentirosas, la que está todo mal es del lado nuestro”.

Fue en ese instante en que con la voz quebrada. Costa destacó: “Yo particularmente, y por eso me emociono, porque vos lograste algo que poca gente de nosotros logró. Vos lograste el amor. Y en la televisión abierta, en el programa más visto de la televisión se vio un beso con tu pareja. y no sabés lo sanador que es para mucha gente que todavía está adentro y no puede salir porque vos sos de una provincia como yo. Y nosotros acá, que estamos en Martínez, divino, en este estudio precioso, estamos cuidados y re queridos. pero vos lograste que en televisión abierta se ve aun beso de amor de dos varones. Bravo mi amor”.

La emoción de los participantes de GH cuando entraron sus familiares y se tuvieron que quedar "congelados"

Sobre ello, Emma se mostró agradecido y reconoció que “lo que sí me dejó en shock fue salir y recibir cartitas, muchas, de un nene trans de 16 años contándome que había descubierto que quería ser chica, que lo había ayudado, y que se ponía la mini y que salía a la calle siendo lo que era. Un beso hermoso a ese chico hermoso, a ese chique”.

Las palabras de Costa refieren al conmovedor momento que se vivió cuando entraron sus familiares a la casa y ellos se quedaron “congelados”, una nueva estrategia hasta entonces en el ciclo, para entretener a la audiencia y a los propios participantes. Días antes, Santiago Del Moro les explicó en qué consistía: “En las próximas semanas, en un futuro, puede ser que suene una alarma y que todos tengan que quedarse inmóviles, como si fuesen una estructura de hielo”.

De repente, sonó la alarma y los jugadores debieron quedarse inmóviles. El primero en entrar fue el esposo de Emma. Cuando el joven lo vio se quedó paralizado y con lágrimas en los ojos intentó no moverse. Su marido lo abrazó y le dijo “no te muevas, te amo, reíte, disfrutá. ¿Me dejás ir a ver la casa?”. Cuando pasó por al lado de Furia le preguntó obviamente sin esperar respuesta: “¿Te estabas bañando?” porque Juliana se encontraba completamente desnuda de la cintura para abajo cuando sonó el timbre y ella había salido del baño. El joven paseó por los cuartos, se recostó en la cama de su marido y se abrazó a su almohada.

“Son hermosos”, les dijo a todos mientras caminaba por al lado de los participantes. Finalmente, lo abrazó y besó a Emmanuel hasta que la voz de Gran Hermano dijo en cuenta regresiva: “Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno”. En ese momento, la pareja de Emma salió por la puerta de entrada. Con los ojos cerrados, el jugador intentó mantenerse erguido, pero cuando Gran Hermano dijo “descongelados”, el joven se tiró al piso. De inmediato, el resto de sus compañeros fueron a sostenerlo y a decirle: “¡Qué hermoso que es!, ¡qué linda pareja que hacen!, ¡qué fachero que es!”.