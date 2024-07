Abel Pintos cantó una emotiva versión del himno con alumnos de escuelas primarias: “¡Te amo, Argentina!”

Abel Pintos cantó el himno con alumnos de escuelas primarias

Con motivo del Día de la Independencia, Abel Pintos presentó un emotivo video con la participación de cientos de niños de distintas escuelas primarias del país, que fueron convocados a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. El material forma parte de la plataforma Himnos Argentinos, en la cual el artista registra diferentes versiones de las canciones patrias con el objetivo de “destacar los puntos de encuentro que tiene el pueblo argentino y que hacen al sentir nacional sin divisiones de ningún tipo”.

El proyecto marcó un hito en la carrera del artista con el lanzamiento de Alta en el Cielo, el álbum en el que Abel interpreta ocho canciones patrias acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón. El disco se publicó en 2023, fue presentado en el mítico recinto porteño y le valió al artista más de treinta distinciones y reconocimientos de diferentes organismos públicos y privados, por el gran aporte a la cultura y la unidad nacional realizado con la entrega de este material. En esta oportunidad, Abel se unió a las voces de alumnos de 19 escuelas primarias, quienes se dieron el gusto de cantar con uno de los artistas más reconocidos del país.

Abel Pintos grabó ocho canciones patrias (Prensa)

Además del innegable valor artístico, el proyecto tiene un objetivo solidario, ya que las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas a perpetuidad por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

Para acompañar la jornada patria, el nacido en Ingeniero White publicó en sus redes sociales un sentido mensaje a tono con la jornada. “Cada día valoremos y defendamos nuestra independencia, con dignidad, con memoria y solidaridad. Cada día mantengamos vivo el recuerdo de quienes, cada día, nos llenan el alma de luz.¡Feliz día de la independencia! ¡Te amo Argentina!”, escribió el músico, que también tuvo unas palabras para recordar el natalicio de Mercedes Sosa: “¡Feliz aniversario de tu nacimiento Mercedes! ¡Te amo y te extraño, Negra querida!”, sumó junto a dos imágenes, una de la bandera nacional y otra de la recordada cantora tucumana.

El posteo de Abel Pintos sobre el Día de la Independencia (Instagram)

Presente y futuro de Abel Pintos

Por estos días, el músico se encuentra en México en la gira promocional de su nuevo material en el que versionará a artistas latinoamericanos. El primer single fue “De repente”, original de la colombiana Soraya, que presentó en un evento exclusivo junto a sus fanáticos. Teleshow estuvo presente y conversó mano a mano con el artista, quien dio detalles de este proyecto.

“El año pasado pensé que, si bien estoy muy cerca de cumplir 30 años con la música, todavía siento que tengo mucho por aprender y por descubrir. No quería entrar en un proceso de piloto automático, y me puse a pensar en los sueños y las ilusiones que todavía me quedaban sin cumplir o sin explorar. Y una de ellas es desarrollar de forma seria mi música en otros países, y para iniciar un nuevo camino, me pareció que era bueno también volver a la raíz de alguna manera. Y mi raíz es como intérprete de otros autores, entonces pensé que me podía dar el lujo de encarar un sueño bastante antiguo, que es el de poder cantar canciones que me gustan mucho y que siento propias”, afirmó.

Abel Pintos habla de su relación con Luciano Pereyra y de sus inicios con La Sole

Además, hizo mención a los conciertos que dará con Luciano Pereyra en el Luna Park y que mantienen en vilo a sus fanáticos. “Estamos descubriendo el vínculo a medida que lo vamos caminando”, admitió respecto al músico de Luján. “Con Luciano comenzamos prácticamente juntos. En estos veintipico de años sentimos mucha admiración y respeto por el otro, incluso cariño, pero no compartimos muchas cosas ni en el escenario ni afuera del escenario por motivos que no tienen que ver con nosotros”, agregó.