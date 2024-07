En fotos y videos: el emotivo homenaje a Mercedes Sosa en un nuevo aniversario de su nacimiento

Posteo de Charly García en homenaje a Mercedes Sosa

Mercedes Sosa, reconocida como una de las figuras más prominentes de la música latinoamericana, hubiera cumplido 89 años este 9 de julio. Su voz destacada y resonante le permitió consolidarse como una de las artistas de habla hispana más reconocida en el continente y de las más influyentes en el mundo

El legado de Sosa, afectuosamente apodada La Negra, es extenso, abarcando numerosos discos, colaboraciones y conciertos a nivel mundial. Su capacidad para innovar dentro del género folklórico, incorporando artistas y estilos diversos, le permitió una destacada comunión musical con intérpretes de distintos géneros.

La trayectoria de Mercedes Sosa incluye colaboraciones con músicos icónicos del rock argentino, como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Estas asociaciones fueron un claro reflejo de cómo las afinidades artísticas pueden trascender géneros específicos. Además, su influencia se extendió a la escena internacional colaborando con figuras como Caetano Veloso, Shakira y Joan Manuel Serrat, entre tantos otros.

Mercedes Sosa y Fito Páez, según pasan los años (Instagram)

Si bien su obra está presente cada día, en los aniversarios su recuerdo se hace mucho más presente y sus colegas aprovechan para manifestarle toda su admiración. Por caso, Charly García dejó un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Mercedes, te extraño mucho. Nunca voy a olvidar todo lo que pasamos juntos ¡Feliz día Mercedes! ¡Feliz día Argentina!”, escribió el Bicolor, como pie a las imágenes del histórico show que compartieron en Cosquín en 1997.

Cabe recodar que esa actuación fue uno de los puntos más altos de la historia del festival. Charly fue invitado por Mercedes en un momento en que el panorama estaba dominado por el “folklore joven”, con figuras emergentes como Soledad Pastorutti y Los Nocheros. La expectativa por la participación del músico fue elevada, y su llegada tuvo una gran repercusión mediática. Además, ese mismo año, ambos artistas publicaron el álbum Alta Fidelidad.

Mercedes Sosa, en el recuerdo de Fito Páez a través de una imagen en blanco y negro (Instagram)

Sin embargo, el solo anuncio de su llegada estuvo marcado por de controversias. Su vida personal, en ese entonces en su etapa Say No More, generó resistencia en ciertos sectores del folklore tradicional. Notables referentes del género, como Horacio Guarany y Víctor Hugo Godoy de Los 4 de Córdoba, expresaron su rechazo. Por su parte, el intendente de Cosquín en aquel entonces, Raúl Costanzo, admitió la tensión que generó la llegada de García.

A pesar de las críticas, Mercedes defendió a Charly, destacando su profesionalismo y el cariño del público hacia sus canciones. Cuando finalmente subió al escenario, García ofreció una actuación memorable. Interpretaron juntos canciones icónicas como “Rezo por vos”, “Inconsciente colectivo”, “De mí” y una versión del “Himno Nacional Argentino” que conmovió al público presente.

El homenaje de León Gieco y Mollo a Mercedes Sosa

Por su parte, otro de los referentes del rock nacional que aprovechó la ocasión para recordar a la icónica cantante tucumana fue Fito Páez, quien compartió una serie de fotografías que remiten a varios momentos que vivieron juntos, tanto arriba como abajo del escenario. ”Hace 15 años que extraño llamar a Mercedes a su casa para saludarla por su cumpleaños”, expresó en el texto que acompañó a las imágenes, que fueron recibidas con profunda emoción por su seguidores.

Además, esta fecha se conoció el videoclip de “A Mercedes”, interpretado por León Gieco, Ricardo Mollo y Luna Monti, con letra de León y la música de Luis Gurevich. Además, el tema cuenta con la participación de Las Rondadoras y la dirección del maestro Popi Spatocco, responsable del inmenso legado Cantora, el álbum de colaboraciones estrenado poco antes de la muerte de la tucumana.

El tema parte del álbum Mercedes Florecida, galardonado este año con el Premio Gardel a mejor álbum conceptual y en el que se recuperan audios inéditos de Mercedes acompañados por los máximos exponentes de la música popular argentina y latinoamericana. Sobre el proyecto, Spatocco destacó: “El recuerdo de Mercedes sigue vivo, presente, en quienes la conocimos, en quienes fuimos contemporáneos de su arte y también en las nuevas generaciones que fueron marcadas por su enorme legado”.