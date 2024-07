El contraataque de Yanina Latorre después de las declaraciones de Furia: “¿Quién sos?”

El fuerte cruce entre Furia y Yanina Latorre

Desde que Furia se convirtió en la protagonista de Gran Hermano (Telefe), sus dichos y acciones generaron todo tipo de polémicas. Una de las más críticas de su juego, y de su fandom, fue Yanina Latorre, quien numerosas veces apuntó contra la doble de riesgo. Tal es así que, ya fuera de la casa, Juliana siguió fiel a su estilo y levantó la voz contra la panelista. Ahora, en un nuevo capítulo del conflicto, la mediática tomó el guante y respondió.

Todo comenzó luego de que LAM (América) emitiera un informe resaltando que Juliana bajaba el rating de los programas que visitaba. En ese sentido, la exparticipante se expresó en Se picó, el stream del canal República Z. “No puedo estar desmintiendo cosas porque primero me tengo que ocupar de los furiosos. Dicen que ahora yo bajo el rating en los programas, es al revés, yo le subo el rating a la gente. Hoy me buscan, no por ser Juliana, sino porque levanto el rating”, comenzó diciendo.

Luego, la doble de riesgo también opinó sobre los dichos de la panelista: “Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita... basta amigo, déjenme vivir. Ya no tienen más de qué hablar. Yanina Latorre lavate los dientes. Tiene un olor a mie... en la boca. Si te gusta el show, yo te doy show. Si me responde, mucho mejor. El hate me sube los seguidores”.

A las pocas horas, al frente de su programa radial en El Observador 107.9, Latorre le respondió a la exGran Hermano: “Ni siquiera me ofende. Todos me pidieron un descargo, pero, ¿qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia? Una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera llegó a la final, se fue con casi el 70% de los votos del público en contra”.

Luego, la conductora también apuntó contra los panelistas del reality: “Desde que salió de la casa, Laura Ubfal, Lorna y el pelotu... de Gastón Trezeguet la están haciendo creer que es Madonna y ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. ¿Quién sos, qué hiciste? Bancate la opinión ajena. Y ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque tengo olor a mier..., pero solamente cuando la nombro”.

Semanas atrás, Yanina Latorre ya había tenido un duro ida y vuelta con la hermana de la jugadora. Luego de que la panelista acusara a la participante de no superar una prueba psicotécnica. Así, luego Coy se negó a asistir al programa y apuntó contra la rubia: “Cuando ustedes trabajen con empleados serios, que no quieran ensuciar la imagen de las personas que no conocen, pueden hacer las notas que quieran”. Entre sus críticas, la mediática también había opinado de su fandom, tildándolo de violento: “Ella fue perdiendo todo el fin de semana. Tiene un fandom muy grande que te demuestra que en el país hay mucha violencia, porque ella es una chica que jugó con mucha violencia”.

El regreso de Furia a GH

Furia volvió a entrar a la casa a 5 días de la final de Gran Hermano (Telefe)

A días de la gran final de Gran Hermano, Juliana volvió a ingresar a la casa. Con un look total black, compuesto por pantalones, top y abrigo con mangas de peluche, Juliana entró a la casa con un cofre blanco en sus manos. Mientras se disponía a apoyarlo en la mesa, y se preparaba para recorrer el lugar, la joven decía en voz alta: “Energía es la palabra, quédense quietos. Emmanuel al 9009, con doble m. Nicolás, Bautista, al 9009. Hola reina, ¿así que esta es tu casa? Es mi casa. Está todo muy limpito, vinieron dos mujeres impresionantes. Papi Licha, como te extrañé. Gran Hermano, no te ibas a librar de mi. Los quiero mucho. Estoy re contenta”.

Luego, la jugadora más polémica de la casa fue interrumpida por Santiago del Moro, quien la saludó y descongeló a los demás jugadores. Ante la explosión de emociones, y mientras todos corrían a abrazarla, Furia expresó: “No podía ser mala, no me salía, los amo. ¿Cómo están tanto tiempo?. Están limpitos”.