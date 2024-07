El video viral de María Becerra jugando en la playa durante sus vacaciones en España

El video viral de María Becerra jugando en la playa

María Becerra se encuentra en plena gira internacional en Europa disfrutando su gran presente artístico. La Nena de Argentina no solo derriba fronteras con la música, sino que acaba de debutar como doblajista para el filme de Hollywood Mi Villano Favorito 4, entre otros proyectos profesionales. En lo vinculado al tour, recorrerá plazas europeas, como Italia, España y Portugal; americanas como Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Chile y obviamente la Argentina, donde hasta el momento están confirmados shows en Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy y Tucumán. También

Más allá de este presente exitoso, la quilmeña de 24 años no se olvida de sus raíces y también celebra lo simple, lo cotidiano y su vida personal rodeada de sus seres queridos, como su novio J Rei y su equipo de trabajo. Por caso, meses atrás se la vio con su pareja recorriendo Córdoba en un motorhome y disfrutando de las atracciones de la provincia mediterránea. Y en las últimas horas, otro video se volvió viral y causó furor en sus fanáticos, pero esta vez en las playas de Valencia.

María Becerra en la playa de Valencia

El video fue filmado por sus amigos mientras disfrutaban en la playa. María está sentada en la orilla del mar, con una palita y un balde para armar castillos o jugar en la arena: algo que hacía cuando era chica y una conexión con su infancia. Al ver las imágenes, sus seguidores le regalaron cientos de elogios. “Mírenla, ella se trajo sus juguetes. La amamos”, dicen quienes filmaron el video, mientras ella sigue en su mundo, tranquila, disfrutando de la playa y dejándose alcanzar por una ola.

En su cuenta de Instagram, Becerra subió algunas postales, bajo un inmenso cielo celeste y mostrándole a sus fanáticos cómo recarga energías durante el trajín laboral. “Días de playita, amor y amistad. Un descanso hermoso en medio de la girita”, sintetizó la cantante, para describir estos instantes de tranquilidad.

María Becerra junto a su novio Rei y amigos en la playa

María Becerra en Valencia

Cantando bajo la lluvia

Si bien ahora la artista se encuentra disfrutando de unos días de descanso en medio de la gira, hace unos días la cantante arribó a Italia para dar su primer concierto allí, pero ocurrió un imprevisto que le impidió llevarlo a cabo. La lluvia torrencial en Milán provocó que todos los equipos técnicos y los instrumentos de su banda se mojaran, haciendo imposible seguir adelante con lo que tenían organizado y debieron reorganizarse.

A pesar de las complicaciones, María salió al escenario y le explicó a su público qué era lo que estaba ocurriendo y por qué estaba demorado el espectáculo. “Buenas noches, espero que estén bien. La verdad que esto es algo muy fuera de lo normal. Nunca nos ha pasado esto de que llueva tanto y que pase todo lo que pasó”, dijo la quilmeña, mientras sus fans italianos la ovacionaban con gritos.

Maria Becerra tuvo que suspender su show en Italia por lluvia torrencial y decidió cantarle a los fans en formato acústico .

“Si bien es algo de lo que no somos responsables, porque no lo podemos controlar, la lluvia mojó todos los equipos, mojó los otros instrumentos. Entonces lamentablemente, por riesgos muy altos, no vamos a poder hacer el show como lo hacíamos normalmente”, afirmó la cantante angustiada por lo ocurrido.

Pese a esa decisión, María anunció que de todas formas iba a hacer un espectáculo para sus fanáticos europeos pero de otra forma. “Queríamos regalarles un show acústico para no cancelarlo porque la verdad que no se merecen una postergación de show. Es nuestra primera vez tocando acá en Italia, en este país increíble. Así que muchas gracias de verdad por haber esperado, por todo el amor. Los escuchábamos gritar: ‘Sí, se puede sí se puede’. Y estábamos ahí en el camarín esperando a ver qué pasaba. Así que nada, les vamos a regalar un show acústico, es todo improvisado, la verdad hace mucho que no tocamos las canciones de esta manera. Pero vamos a dar lo mejor”, concluyó la cantante.