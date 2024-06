Maria Becerra tuvo que suspender su show en Italia por lluvia torrencial y decidió cantarle a los fans en formato acústico (Video: X antes Twitter)

Hace algunas semanas María Becerra confirmó una de las noticias más esperadas para sus fanáticos de todo el mundo: es que la cantante continúa expandiendo su propuesta en el plano musical y anunció su primera gira mundial en la que recorrerá más de 50 escenarios.

La primera etapa la llevará por Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Chile y obviamente la Argentina, donde hasta el momento están confirmados shows en Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy y Tucumán. Luego cruzará el charco para tocar en Italia, España y Portugal.

Así las cosas, en las últimas horas, la cantante arribó a Italia para dar su primer concierto allí, pero lamentablemente ocurrió un imprevisto que le impidió llevarlo a cabo. La lluvia torrencial en Milán provocó que todos los equipos técnicos y los instrumentos de su banda se mojaran, haciendo imposible seguir adelante con lo que tenían organizado.

A pesar de las complicaciones, María salió al escenario y le explicó a su público qué era lo que estaba ocurriendo y por qué estaba demorado el espectáculo. “Bueno, buenas noches, espero que estén bien. La verdad que esto es algo muy fuera de lo normal. Nunca nos ha pasado esto de que llueva tanto y que pase todo lo que pasó”, comenzó diciendo la artista mientras sus fans italianos la ovacionaban con gritos.

“Si bien es algo de lo que no somos responsables, porque no lo podemos controlar, la lluvia mojó todos los equipos, mojó los otros instrumentos. Entonces lamentablemente, por riesgos muy altos, no vamos a poder hacer el show como lo hacíamos normalmente”, afirmó la cantante angustiada por lo ocurrido.

Pese a esa decisión, María anunció que de todas formas iba a hacer un espectáculo para sus fanáticos europeos pero de otra forma. “Queríamos regalarles un show acústico para no cancelarlo porque la verdad que no se merecen una postergación de show. Es nuestra primera vez tocando acá en Italia, en este país increíble. Así que muchas gracias de verdad por haber esperado, por todo el amor. Los escuchábamos gritar: ‘Sí, se puede sí se puede’. Y estábamos ahí en el camarín esperando a ver qué pasaba. Así que nada, les vamos a regalar un show acústico, es todo improvisado, la verdad hace mucho que no tocamos las canciones de esta manera. Pero vamos a dar lo mejor”, concluyó la cantante.

Una vez dado el anuncio, la joven artista se sentó en una banqueta alta y cantó sus mejores canciones de manera acústica para su público italiano. Si bien los bailarines no salieron a escena, la alentaron desde atrás del escenario y a pesar de las condiciones climáticas, sus seguidores pudieron disfrutar de un momento más íntimo y privado con María.

Además, Becerra utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto una vez que finalizó el concierto. “Gracias por este hermoso recibimiento Italia. Hicimos un acústico hermoso, gracias por tanto cariño”, escribió la intérprete de “Corazón Vacío” reposteando uno de los videos que filmaron sus fanáticos donde se la ve cantando a pesar de las condiciones climáticas.

Así las cosas, la artista le advirtió a sus fanáticos que guarden las entradas porque seguramente iba a reprogramar el concierto para llevarlo a cabo como corresponde. Mientras tanto, la Nena de Argentina continuará con su gira internacional recorriendo otros países y culturas.