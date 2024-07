Diego Ramos renunció a Mañanísima y contó al aire su decisión: “Me costó mucho dejar este equipo”

Diego Ramos se despidió de Mañanisima

Este viernes Diego Ramos se despidió de Mañanisima, el ciclo de eltrece que conduce Carmen Barbieri y donde trabaja desde principio de año como panelista. Agradecido y emocionado, el actor quiso ponerle fin a esta etapa profesional y lo comunicó en vivo delante de sus compañeros. Después, en diálogo con Teleshow contó los desafíos profesionales que tendrá.

Antes de decir unas palabras en el programa, el actor provocó la risa de todos los presentes en el piso al cantar el fragmento de una canción de Pedro Vargas. “Adiós, mariquita linda”, cantó y luego explicó el motivo de su salida. “¿Por qué todo esto?”, le preguntó la conductora a Ramos y señaló la torta, las facturas, los budines y los bizcochitos que habían sobre la mesa. En tanto, Barbieri insistió: “¿Por qué esta despedida? ¿Te estás yendo? Contale a la gente que no vas a estar más en Mañanísima y por qué”, Agregó.

“Me voy a conducir un programa de radio por la mañana y después tengo otras cosas también”, comenzó diciendo, en el ciclo matutino que los sigue cada mañana. “Para hacerlo breve, me costó un montón. Había pedido tener una semana libre y me quedé. No pude. La verdad es que me cuesta un montón”, se sinceró.

Por su parte, Diego Ramos le agradeció a sus compañeros por el día a día y explicó por qué no le fue fácil dar este paso. “Es un grupo hermoso, y es hermoso trabajar acá”, comentó tanto por los panelistas, aquellos que están al aire como para el equipo técnico y de producción. “Toda la mesa es genial”, remarcó, por el desayuno que le prepararon.

En tanto, el actor le dedicó unas palabras a Carmen, la conductora del ciclo y quien lidera al equipo de trabajo. “Vos sos una compañera ideal, pero de verdad. Sos una madre televisiva, la pasamos genial. Estamos acá desde muy temprano y vos estás ´que si la gente comió, si le falta caldo, que si tiene sal…´. Realmente cuando vos decís ´no me conocen´, no te conocen. Sos una compañera ideal, ideal, ideal y la verdad es que yo los voy a extrañar un montón y los voy a seguir mirando cuando pueda”, concluyó.

Lucas Bertero, Estefi Berardi, Diego Ramos y Majo Martino en Mañanisima (El Trece)

“Yo empecé hace 30 años en este canal y seguir trabajando acá la verdad es que es un placer. Es fácil venir a laburar. Es un programa que va mutando y va acompañando mucho y vamos aprendiendo nosotros también. Lo genial de este programa son las ganas de que alguien la pase bien del otro lado, se informe y acompañarlo”, cerró. “Qué lindo. Te queremos mucho, Dieguito”, le contestó Barbieri a sus dichos y lo abrazó. “Sos bello por fuera, y por dentro”, insistió la conductora.

En una charla con Teleshow el actor habló de su renuncia. “Estoy muy bien. Contento por lo que se viene, pero me costó mucho dejar este grupo con el cual es muy lindo trabajar”, comenzó diciendo. “La producción es tan respetuosa y toda la gente del canal. Técnica, maquillaje, vestuario y peinado. Era muy lindo ir a trabajar. Los voy a extrañar”, aseveró.

Por último, Diego le adelantó a este medio cuáles serán sus próximos proyectos y en los que seguirá trabajando tras su salida del Trece. El actor iniciará un programa en Radio Nacional en la primera mañana desde el lunes 8 de julio de 7 a 10 am y también seguirá trabajando en Sex. Pero no es todo. “Estoy dirigiendo un concierto infantil para vacaciones en el CCK. Y tengo una posible conducción de un programa de tele que todavía no está oficial, así que no puedo decir nada más”, concluyó.