Susana Giménez regresó de Miami y fue sorprendida con un emotivo regalo vinculado a Lionel Messi

Tal como tenía previsto, Susana Giménez fue a presenciar el partido de la Selección Argentina ante Perú, en el marco de la Copa América 2024. Luego del triunfo del conjunto albiceleste, la diva de los teléfonos decidió tomarse un vuelo desde Miami y regresar a su país. Pero la emoción del momento no se disipó tan fácilmente, ya que recibió un emotivo gesto en las afueras del aeropuerto.

Según pudo conocer Teleshow, la conductora regresó antes del encuentro de la Scaloneta ante Ecuador, el cual tendrá lugar este jueves 4 de julio, a las 22 horas de Argentina. Una vez más viajó por American Airlines y aprovechó el tiempo de sobra para realizar algunas compras con su nieta Lucía Celasco, con quien concurrió al evento deportivo. Su look viajero fue el mismo que utilizó el pasado 23 de junio, el cual consistió de un conjunto cómodo total-black con una campera color uva.

“Si a Argentina le iba bien tenía pensado volver, pero no estaba segura por los tiempos y porque quiere empezar en la tele”, le revelaron a este medio ante la decisión de la presentadora de regresar brevemente al país, ya que luego se iba directo a Uruguay, donde tiene su casa en Punta del Este.

La gran sonrisa en el rostro de la conductora al recibir las fotos (RS FOTOS)

Por otro lado, Susana fue sorprendida por el fotógrafo Ramiro Souto, quien le dio un emotivo presente. A pocos minutos de su arribo al país, le regaló las fotos de su primer encuentro con Lionel Messi, el cual mencionó durante la previa del último partido que protagonizó su equipo. “Estaba muy contenta, dijo que las iba a enmarcar y poner en la casa y en el quincho. Tanto acá como en Punta del Este”, reveló sobre la reacción que tuvo la presentadora al ver el detalle que le regalaron.

El relato de Giménez se dio ante Pablo Varsky y Pablo Giralt, quienes recordaron el vínculo que tiene con el astro argentino y su madre, Cecilia Cuccittini. Y también mencionó la primera vez que estuvo presente en una Copa Mundial de Fútbol, en 1978 durante el gobierno de facto. Respecto a ese momento, la actriz comentó que fue con Carlos Monzón, su novio de entonces. “En la fila de atrás, pegados, estaban (Emiliano Eduardo) Massera, (Orlando Ramón) Agosti y (Jorge Rafael) Videla”, rememoró, en alusión a quienes luego fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad que perpetraron durante la dictadura militar en el país. “Yo pensé ‘Dios mío, pasar por acá...’”, comentó respecto a su reacción al verlos en dicho evento.

Las primeras fotos que protagonizaron juntos para la mamá del futbolista (RS FOTOS)

Al ser consultada por su vínculo con Messi, ella dio a conocer una llamativa anécdota: “Mi relación con él es una cosa increíble. Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo y parece que él estaba con sus amigos, estaba Coppola también en otra mesa. Y viene alguien y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’”, continuó la diva de la televisión. Sorprendida por ese pedido, comentó cuál fue su reacción: “‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no él conmigo!’ Y me dicen ‘no, vení, por favor’, qué se yo....”.

Susana Giménez relató primer encuentro con Lionel Messi (Video: Telefe)

“Llega, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘hola, Messi, qué placer...’, y él me dice ‘la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho y te tiene en el living de casa en una foto”, le aseguró en ese entonces el capitán de la Selección. Ante el pedido del rosarino, la conductora aceptó encantada y, desde ese momento, forjó un lazo estrecho con él y los miembros de su familia, con quienes disfrutó el partido que se realizó el pasado sábado por la noche.

El vínculo se mantuvo en el tiempo y a la distancia. Y en el verano pasado, Celia viajó a Punta del Este para ver la función de Piel de Judas, en el marco de la gira despedida de Su de los teatros. Tras el espectáculo, se saludaron afectuosamente y la madre del crack la sorprendió con una camiseta albiceleste con el nombre de su hijo y el número 10 estampados en la espalda. Giménez desplegó ante sus ojos la remera como para confirmar que en efecto se trataba de la del capitán. Luego posaron muy sonrientes para las fotos y allí Celia le confió su admiración de verla tantos años en la pantalla. Luego, se apagaron los flashes y fueron a cenar juntas, donde los temas y las anécdotas quedaron reservados para el ámbito privado.