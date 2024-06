Susana Giménez recordó el día que fue con Carlos Monzón al Mundial 78

Susana Giménez recordó cuándo fue el primer Mundial de fútbol que vio (Video: Copa América, Telefe)

Minutos antes de que se dispute el partido de Argentina contra el equipo de Perú en la Copa América, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, Telefe tuvo a Susana Giménez palpitando el encuentro desde el lugar. La diva, entrevistada por Pablo Varsky y Pablo Giralt, habló sobre el gran vínculo que tiene con Lionel Messi como con su madre, Celia Cuccittini, su amor por el equipo nacional y terminó recordando la primera vez que estuvo en una Copa Mundial de Fútbol, que fue en en el controvertido Mundial 78 durante el gobierno de facto.

“¿Te acordás cuál fue el primer partido que viste en la cancha por primera vez?”, le preguntaron los periodistas, después de que la conductora contó cómo se volvió fanática de San Lorenzo. “No. No me acuerdo. Fui a San Lorenzo, fui a River pero no era tan futbolera como ahora”, contó la animadora.

“¿Y el Mundial fue el primero del 78?”, indagó Varsky, antes que de conductora recuerde el partido al que llegó con Carlos Monzón, quien era su pareja por aquellos años, en el que estaban los miembros de la junta cívico militar. “¡Sí! ¡Tenés razón! Fui con Carlos Monzón y en la fila de atrás, pegados, estaban Massera, Agosti y Videla”, rememoró, en alusión a Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti y Jorge Rafael Videla, condenados posteriormente por los horrores de la dictadura militar.

Susana Giménez recordó el Mundial 78 en la previa de Argentina-Perú en la Copa América (Foto: Copa América, Telefe)

Susana allí habló de cómo fue su reacción al verlos. “Yo pensé ‘Dios mío, pasar por acá…’”, rememoró. “Yo dije ‘Hola, ¿qué tal? Buenas tardes’ y no me contestó ninguno de los tres. Estaban los tres serios, con la boca apretada y no nos dieron bola”, aseguró, sobre aquel momento la conductora, que contó que planea su vuelta a la televisión para septiembre de este año después de 5 años sin pantalla.

A la hora de hablar sobre La Scaloneta, la diva reveló la locura que experimenta cuando tiene que hinchar por el equipo. “El otro día los vi con Chile por televisión y estaba como loca gritando arriba de los sillones de mi casa”, contó, para terminar diciendo que aunque no se va a quedar para ver todos los partidos de la Argentina, fue tajante acerca de qué hará si llegan a la final. “¡Vuelvo! Por supuesto. Es la bandera de la Patria mía”, lanzó, entre risas.

“Vuelvo a la televisión cuando termine la Copa. Creo que será fines de agosto o septiembre. Voy a hacer 3 meses. Septiembre, octubre y noviembre. Estoy entusiasmada. No puedo creer que hace 5 años que no hago televisión. Yo dije ‘serán 3 años’, pero me dijeron que no. ¡Hace 5! No lo pude creer”, expresó, mientras contaba que le daba “miedo” esta televisión por la fuerza de las redes sociales.

Susana Giménez hace 6 días cuando viajó a Miami junto a su nieta para ver a la Selección en la Copa América (Foto: RS Fotos)

Hace menos de una semana la diva fue captada cuando viajaba con destino a Miami para decir presente en el partido de este sábado. Junto a su nieta Lucía Celasco, la conductora tomó sus valijas, preparó su pasaporte y dio por iniciada esta nueva aventura.

Fue en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde se la vio a la animadora junto a su nieta, quien estuvo a su lado mientras se preparaban para volar. Ambas ataviadas con conjuntos deportivo, calzado cómodo y abrigos, la diva y la joven se encaminaron a la zona VIP, donde descansaron previo a su embarque en la aeronave que las llevaría al norte del continente americano.

Según pudo saber de fuentes cercanas a Teleshow, la presentadora va a ver el partido con Celia Cuccittini, la mamá del capitán de La Scaloneta, y los demás miembros de su familia. Asimismo, explicaron que su decisión fue no ir a Nueva York y que “el primer partido que va a ver es el de Miami”.