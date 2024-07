Cata Gorostidi reveló el motivo por el que que no asistió a la gala de Gran Hermano y apuntó hacía Furia

Catalina Gorostidi reveló por que no fue parte de la última gala de Gran Hermano

Catalina Gorostidi generó controversia en las redes sociales al explicar su ausencia en la más reciente gala de eliminación de Gran Hermano 2023. La ex participante del popular reality show expresó a través de sus redes sociales que no asistió debido a la readmisión de personas que habían ejercido violencia hacia ella y otros concursantes.

Según anunció la exparticipante, prefería mantener su “dignidad ante todo” y que no se presentaría en eventos en los que también se encuentren individuos que tuvieron comportamientos violentos: “Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros, mi presencia no estará. Mañana en el debate, sí”, destacó. Esta declaración fue bien recibida por algunos seguidores y criticada por otros, generando un gran debate en la plataforma.

El mensaje de Catalina Gorostidi al anunciar que no asistiría a la gala de GH

“Todo por tu seguridad Cata, gracias por la buena onda, votá desde tu casa y ayudanos”, relató una de las seguidoras, en tanto que otra expresó que “era sabido que esa gente va a seguir yendo” y “Catalina es por tu seguridad y eso es importante”, además de otras expresiones a favor como “te amo, cuidá tu salud mental y física”, “habla muy bien de vos todo y muy mal de ellos” o “mensajes como “no entiendo, si ella ya salió, ya no es más jugadora, ¿para qué siguen yendo sus fanáticos? ¿No deberían ir solo de los jugadores que siguen en competencia?”, donde parecerían apuntar hacia Furia.

Cabe recordar que todo esto refiere a lo vivido el martes 18 de junio por la noche, cuando Juliana Furia Scaglione quedó eliminada en un mano a mano contra Martín El Chino Ku, obteniendo el 62,4% de los votos en su contra. La salida de la participante más polémica del reality provocó una ola de reacciones violentas por parte de sus seguidores, conocidos como los “Furiosos”.

Cata Gorostidi habló de la salida de Furia y de los disturbios a la salida de Telefe

Según explicaron testigos de la situación a Teleshow y por lo que se pudo ver en los videos que se publicaron a través de las diferentes redes sociales, hubo golpes, insultos, gritos y destrozos. Y si bien tras la salida de Juliana dentro de la casa Los Bros, el grupo integrado por Nico, Martín y Bauti, se abrazaron y festejaron, afuera se vivió un momento de caos.

Los principales afectados en esta situación fueron los exparticipantes de esta edición, quienes fueron agredidos por los furiosos. Justamente Cata Gorostidi, primero aliada y luego adversaria de la doble de riesgo, fue una de las más damnificadas. A través de X, antes Twitter, la joven contó que sufrió “agresiones a la salida de Telefe”, y que alguien “chocó su camioneta”. “Ni olvido ni perdón”, señaló.

Disturbios a la salida de Gran Hermano por la eliminación de Furia

A raíz de esta publicación, Teleshow se comunicó con ella para conocer más detalles de la situación. “Se fue Furia y ustedes lo vieron, casi todos los hermanitos juntos festejamos y todo fue felicidad. Creo que no hay ni olvido ni perdón para alguien que nos trató tan mal y fue tan agresiva”, comenzó diciendo la médica.

Ante la consulta sobre qué pasó con su camioneta, Catalina aclaró: “Me dijeron que salgamos del canal. El primero, si no me equivoco, fue Mauro. Después Manzana, atrás Alan, todos con su camioneta. Y de la nada nos empezaron a tirar piedras, a golpear los vidrios. Una locura total. Botellazos, de todo”, comentó.

“Hubo gritos, también, amenazas de muerte: ‘Los vamos a matar, cuídense hijos de pu…’, nos decían. Yo fui la última en salir con Paloma, Denisse y la novia de Axel arriba de mi camioneta. Veo que el auto que está adelante mío iba lleno de fans de Furia y de repente se bajan y le empiezan a pegar a los cuatro vidrios, creo que era el de Mauro. Se le amontonaron unas 50 personas. Entonces yo retrocedo mi camioneta y ahí choco el auto que tenía atrás. El hombre se enoja, se baja, yo me bajo y le pido disculpas”, detalló Cata sobre todo el episodio que vivió en la puerta del canal.