El impactante viaje de Liz Solari por el sur argentino: avistaje de ballenas y nado con lobos marinos

Liz Solari nadó con lobos marinos (Video: Instagram)

Como parte de los festejos de su cumpleaños, Liz Solari vivió una experiencia única al realizar distintas excursiones por el Sur del país. “En nuestra amada Argentina”, como ella misma destacara, fue el escenario ideal para celebrar un nuevo aniversario de vida. Para la ocasión contó con la compañía de su pareja, el ambientalista Máximo Mazzocco, y dos de sus amigas.

“Nadar con lobos marinos libres, en sus hábitats, es una experiencia que cambió algo en mí. Quiero compartir con ustedes imágenes de esta aventura inigualable, extraordinaria y divina. Estoy profundamente conmovida, agradecida y elevada”, comenzó su relato en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 1.5 millones de seguidores y compartió algunos de los instantes vividos.

Sobre el momento y la compañía, aclaró: “Como regalo de cumpleaños conocí Puerto Madryn, Chubut, en nuestra amada Argentina de la mano de seres que amo”, para luego explicar el lugar en el que se encontraba y qué lo hace excepcional: “Es un reservorio silvestre protegido con fauna marina única en el mundo. Es una actividad que se lleva adelante de forma responsable, donde nadamos en el mar y se acercan los lobos que quieren”.

“Recién salida del mar, rodeada de la energía más pura, de seres que solo conocen la bondad, reivindico el rol que debemos asumir colectivamente como protectores de nuestros hermanos y hermanas del reino animal”, reflexionó pasada la experiencia, además de mostrarse firme en el petitorio: “¡Es hora de terminar con el cautiverio de los animales!”.

En ese punto, una de las seguidoras de la modelo consultó si realmente está permitido hacerlo, ya que “cuando yo fui hace años no te dejaban meterte en el agua para no molestar a los animales”. Ante ello, Liz aclaró: “Sí está permitido. Y no se los molesta. Uno nada y los que quieren se acercan a uno. Son ellos los que ven el show, pareciera”.

Liz Solari en Puerto Madryn (Video: Instagram)

La siguiente actividad fue igual o más impactante aún, ya que Puerto Madryn ofrece una experiencia única de avistamiento de ballenas en Puerto Pirámides, una actividad que atrae a visitantes de todo el mundo. Esta región es escogida por estos majestuosos mamíferos marinos, convirtiéndola en un destino clave para los interesados en la naturaleza y la vida silvestre.

“El avistamiento de ballenas embarcado en Puerto Pirámides es sin dudas algo inigualable, algo que todos deberíamos experimentar si podemos. Estos seres sintientes, pacíficos y magníficos eligen de todo el mundo este lugar para venir a tener sus crías. Así de especial es”, se maravilló por lo que estaba viviendo.

Cabe recordar que las ballenas eligen las aguas protegidas de Puerto Pirámides para dar a luz y criar a sus crías, lo que garantiza una exhibición asombrosa y educativa para los observadores que hacen el recorrido en barco desde el puerto. Esta actividad logró destacar por la posibilidad de observar de cerca a estos animales en su entorno natural, lo que proporciona una experiencia enriquecedora y memorable para quienes tienen la oportunidad de participar. Al finalizar su relato, Solari destacó: “¡Gracias totales! Argentina, sos inmensa, nunca me dejás de sorprender”.

Liz Solari cumplió 41 años el pasado 18 de junio

El viaje Liz lo realizó junto con su pareja, Máximo Mazzocco, quien decidió armar una ONG llamada Eco House Global con el objetivo de “poner lo ambiental en los primeros lugares de la agenda política, pública y privada y conectar a la mayor cantidad de personas posible en torno a la sostenibilidad”. Con más de quince años trabajando en acciones socioambientales, se declaró abiertamente pangeísta en una charla con Infobae: “Por primera vez encontré una definición de mí mismo que encierra casi todo lo que me gustaría decirle a alguien en pocas palabras”.

Pangea es una palabra que acarrea unos 300 millones de años de historia, era en la que existía un único continente, una única tierra (pan: toda; gea: tierra). Los movimientos de las placas tectónicas habían provocado la fragmentación de Pangea en los continentes actuales. En 2012, la revista Nature publicó un estudio elaborado por tres científicos que predijeron, mediante modelos geológicos, la conformación de un nuevo supercontinente (una nueva Pangea) a partir de los movimientos tectónicos actuales -proceso que llevaría otros millones de años-.

El pangeísmo, entonces, se presenta como una nueva corriente filosófica que enraizó sus bases en la unidad conceptual de Pangea, teniendo como eje la sostenibilidad pacífica del ser humano en la Tierra. Nació silenciosamente en Argentina, crece en Latinoamérica y ya ingresó en Europa: “Es una respuesta al mundo de hoy, ante la crisis ecológica, climática, social, económica, política, sanitaria, emocional, ética, existencial. Nace ante la falta de un piso: si la base se mueve constantemente por la ley del cambio, necesitamos un lugar seguro dónde pararnos”, explicó.