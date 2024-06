El cumpleaños mágico de India, la hija de la China Ansa: “Primer añito”

Con un festejo temático, así fue la celebración del primer año de India, la hija de la China Ansa

Emoción a flor de piel se vivió en las últimas horas en el marco del primer cumpleaños de India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza. Activos ambos en las redes sociales, compartieron recientemente imágenes y videos del festejo con temática inspirada en la naturaleza, lo que sorprendió a sus seguidores, quienes no dudaron en deshacerse en elogios.

India, la hija de la China Ansa y Diego Mendoza, festejó su primer cumpleaños

Ansa, conocida por su papel como conductora de Escape Perfecto (Telefe), había regresado recientemente de un viaje a Atlanta. Durante su estancia en los Estados Unidos, colaboró en la conducción de Por el Mundo junto a Marley, en un especial dedicado a la selección Argentina por la Copa América.

La periodista compartió las imágenes de la celebración del primer cumpleaños de India, fruto de su relación con Diego Mendoza

El evento contó con la presencia de amigos y familiares que se reunieron para celebrar este acontecimiento significativo. Para tal fin, prepararon todos los detalles con antelación para asegurarse de que todo fuera perfecto para su hija. La ambientación del evento destacó por su paleta de tonos claros, con colores como el rosa, blanco, té, naranja, amarillo y beige. Además, detalles decorativos como flores, mariposas, honguitos y figuras de conejos y ciervos adornaron el salón y la torta.

Hace un año que a Josefina China Ansa la maternidad le cambió la vida. Según ella misma asegura, “esta familia es un sueño cumplido”

Sin dudas, uno de los elementos más llamativos fue un cuento en tamaño gigante que daba la bienvenida a los invitados relatando una historia sobre la pequeña, que comenzaba relatando: “Bienvenidos a mi jardín encantado... India, Mi primer añito”, para luego destacar que “El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia tí”.

La nena se divirtió con la propuesta de su mamá al tomarle algunas fotos para una producción de cumpleaños

En las imágenes, la menor luce un vestido blanco con estampado floral en colores rosa, verde y té, combinado con medias largas blancas y zapatitos Guillermina a tono. Por su parte, la conductora optó por un vestido cruzado y zapatos con pulsera, mientras que tanto ella como el exfutbolista eligieron vestir en tonos blanco, beige y camel.

“Verte sonreír es lo mejor que nos pasó en la vida", expresó la China en sus redes sociales

El pasado día 17, fecha en la que se cumplió el primer año de India, la periodista compartió una producción de fotos en su feed de Instagram, y también lo hizo en sus historias. Con un emotivo mensaje, le dedicó unas tiernas palabras cargadas de sentimientos de amor.

"Tus manitos nos reinician, tus besos nos completan y tu sonrisa nos da fuerza para seguir adelante. La vida de a tres es muchísimo más divertida", explicó la China

“17/06/23. 1° año. Feliz cumple y vida, Indu amada”, comenzó escribiendo la dedicatoria para eternizar este momento. “Verte sonreír es lo mejor que nos pasó en la vida. Qué lindo es saber que aprendemos a ser padres junto a vos. Nos enseñás cada día a ser mejores personas. Tus manitos nos reinician, tus besos nos completan y tu sonrisa nos da fuerza para seguir adelante. La vida de a tres, ES MUCHÍSIMO MÁS DIVERTIDA. Y vos sos nuestro mayor logro y sueño, hecho realidad. No los cambió por nada, porque no hay lugar donde estemos más a gusto, que durmiendo todos encimados”, completó su mensaje junto a un emoji de un corazón rojo.

La emoción de la China Ansa al hablar de la maternidad: "Me gustaría tener la fuerza de mi madre"

Invitada, hace unos meses, al programa PH, Podemos Hablar (Telefe), la China Ansa habló sobre sus sentimientos con respecto a la maternidad e, incluso, recordó un episodio que vivió durante su infancia. “Con mi mamá dormimos una noche en una plaza porque no teníamos donde vivir”, comenzó abriendo su corazón la panelista. “No es que no teníamos para comer, pero en ese momento no teníamos garantía para alquilar y nadie nos alquilaba sin un aval”, contó. Del mismo modo, agradeció a todas las personas que las ayudaron en ese momento. “Vivíamos en casa de amigos que nos daban un lugar”, recordó.

Más adelante, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, Ansa reiteró que le gustaría tener la fuerza de su madre ante cada momento que le toque atravesar. Cabe recordar que la noticia del embarazo fue felizmente recibida por la pareja y también por todos sus compañeros del noticiero de Telefe. En ese momento, lo había anunciado al cierre de una de las ediciones del ciclo. “Le voy a contar a toda la gente porque acá mis compañeros lo saben hace un montón, pero bueno, estábamos siendo los más precavidos posibles para esperar las fechas... ¡Estoy embarazadísima!”, había anunciado la periodista en febrero pasado, al cierre de una edición de El noticiero de la gente.