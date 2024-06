Las primeras fotos de Wanda Nara en su regreso a Buenos Aires: el reencuentro con Valentino y un desayuno bien porteño

Wanda Nara

Wanda Nara arribó a Buenos Aires en la mañana de este jueves 13 y en su cuenta de Instagram fue mostrando paso a paso su llegada desde el aeropuerto de Ezeiza hasta su hogar. La mediática voló desde Milán y llegó a su país natal días antes de que comiencen las grabaciones de la nueva temporada de Bake Off Argentina (Telefe), la cual tendrá a cargo desde la conducción.

“Buen día Buenos Aires”, escribió sobre una foto de la ventanilla del avión ya aterrizado en la ciudad y con la mano de Wanda sosteniendo un mate imperial como para celebrar su llegada. En el viaje estuvo acompañada por sus hijas Francesca e Isabella y, un rato más tarde, se dio el reencuentro más esperado con Valentino, su hijo mayor. Fue tal la emoción de la hermana de Zaira Nara al volver a verlo que le dedicó un especial posteo en el feed de su perfil en la mencionada red social.

“Mi primer Amor”, le dedicó Wanda a Valentino en el epígrafe de una foto en la que al joven se lo veía con la ropa de entrenamiento de River Plate -club en el que inició su recorrido futbolístico al igual que su padre, Maxi López- y abrazado a su mamá, quien lució un gorrito de lana con el escudo del club de Núñez.

Wanda Nara y el reencuentro con Valentino López, su hijo mayor (Instagram)

En las otras stories que Wanda subió a su cuenta se ve una pasada rápida por el free shop, la espera frente a la cinta que despacha las valijas, y divertidas postales de las pequeñas en el aeropuerto. Un rato más tarde, y ya instalada, la mediática mostró el recibimiento de parte de su mamá, Nora Colosimo, quien se retrató frente a la gran cantidad de equipaje con el que llegó su hija. “Mi mamá, la más feliz”, definió la empresaria el semblante de Nora.

Sin embargo, y en congruencia con el reality show que está por conducir, la también cantante se mostró muy feliz al ser agasajada con un desayuno bien porteño: mate con facturas. “Y recuerdo con qué poco soy feliz”, escribió sobre una foto en la que se ve la infusión, el termo y rebosantes platos con medialunas, churros, vigilantes y tortitas negras. En otra postal, y después de morder una factura, Wanda aprovechó para reírse un poco de sí misma: “Cómo hago yo después para conducir un programa de dulces”.

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, recibiendo a su hija

El desayuno argentino de Wanda en su regreso a Buenos Aires

Wanda Nara comiendo una factura tras su regreso a Buenos Aires (Fotos: Instagram)

“Chau Milano, me esperan en Argentina. Me gusta Milano, me gusta la moda”, había escrito Wanda desde Milán en una de las Instagram Stories que subió esta semana, haciendo referencia a su vuelta a Buenos Aires. Pero antes de partir, la mediática aprovechó para mostrarle a sus seguidores la lujosa propiedad que tiene en la ciudad de la moda.

A través de una serie de videos cortos y fotos, la hermana de Zaira mostró algunos de los rincones del hogar que montó en Milán y contó parte de la historia de la propiedad, sus decisiones de decoración e, incluso, cómo fue adquirida. “Desde las 7 AM arriba, trabajando en mi pequeña y gran empresa”, comenzó contando y mostró algo del amplio living comedor, muy iluminado y con una gran mesa de mármol sobre la que estaba la agenda de trabajo y el infaltable equipo de mate para el desayuno.

Luego registró un vistazo hacia la cocina y se pudo apreciar su amplitud. “Para los que me piden más videos de mi casa en Milán: la compré hace seis años, uní cuatro departamentos y tengo el ático más hermoso de Milán”, comenzó contando Wanda quien a continuación reveló cómo adquirió el inmueble: “Compré de pozo. Tiene piscina, todas puertas blindadas hasta en la cocina”. Además contó que se encargó de pensar en su confort al hacer “todos los muebles a medida y diseñados por mí. Hoy es la zona más exclusiva en el centro de Milán”, dijo mientras por la ventana se veía hacia la ciudad. Y que la propiedad está pensada para recibir vistas: “También compré uno abajo para prestarle a mis amigos y familia que visiten Milán o a mí”.

Wanda Nara mostró su impactante departamento en Milan

A través de videos y también una foto, Wanda compartió parte de su imponente vestidor, muñido de decenas y decenas de carteras de lujo, abrigos y zapatos y calzados de todo tipo. Y destacó cuáles son las medidas de seguridad con las que cuida sus más preciadas pertenencias. “Aquí tengo mi colección. Tenés que atravesar tres puertas blindadas con dedo y código. Cámara de seguridad. Pero como soy desconfiada, además están aseguradas”, contó la mujer de Icardi.