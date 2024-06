Wanda Nara mostró los estudios que se hace para controlar la leucemia

Wanda Nara mostró los estudios que se hizo para controlar su Leucemia (Video: Instagram)

El 2023 fue un año más que especial para Wanda Nara. En esos doce meses, la mediática atravesó por casi todos los estados, desde alegrías y logros profesionales, hasta la aceptación de un difícil diagnóstico de salud que la llevó a resguardarse en la intimidad de su hogar y su familia.

Según trascendió en aquel entonces, la conductora tuvo que suspender un viaje que tenía previsto a Europa debido a unos resultados de unos estudios clínicos que no fueron los esperados. Lo que hasta ese momento eran exámenes de rutina, pasaron a convertirse en una batería de análisis minuciosos y detallados que la llevaron a lidiar con una enfermedad que le fue diagnosticada al poco tiempo por Fundaleu y que ella recién pudo contar unos meses después. Wanda tenía leucemia y, en ese momento, su prioridad fue curarse y que sus hijos sobrellevaran la situación lo mejor posible.

Acostumbrada a superar las adversidades, la mediática continuó con su vida y trabajando en varios rubros: desde la TV italiana, donde se consagró en la versión local del Bailando, proyectos con Netflix y Telefe y su lanzamiento oficial como cantante. Y cada tanto, vuelve a publicar contenido en sus redes sociales vinculado con su salud.

Ante sus más de 17 millones de seguidores de Instagram, la mediática publicó una foto desde Fundaleu, el centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre, donde lleva adelante su tratamiento. Además, subió a sus historias un video sacándose sangre, donde se pueden ver más de 12 tubos de ensayo para tomar muestras y analizarlas en el laboratorio, además de algodones, etiquetas, planillas y demás instrumentos propios de un consultorio.

“Bueno tenemos que hacer todo esto hoy. Tranquila ¿por qué tenés miedo? si es lo mismo que la otra vez, no pasa nada”, se escucha decir a la extraccionista a lo que Wanda le contesta: “¿Sí? No fue tanto la otra vez”, expresando que no le gusta sacarse sangre y junto con el audiovisual escribió: “En esta”, y el emoji de una jeringa.

El diagnóstico de Wanda Nara

El informe médico de Wanda Nara que indica que tiene leucemia mieloide crónica (Instagram)

Si bien hubo mucho hermetismo con respecto a su salud, el 31 de diciembre del 2023 Wanda Nara hizo un balance de todo lo vivido ese año en una publicación en su feed de Instagram. En diez imágenes seleccionadas minuciosamente, la conductora detalló las situaciones más destacadas de los doce meses. Comenzó por una postal de ella con su familia, compuesta por su esposo Mauro Icardi y sus cinco hijos: Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista y los tres varones que tuvo con su exmarido Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.

Para el final dejó el informe médico de la Fundación en el que mostró por primera vez el preciso diagnóstico de su enfermedad: leucemia mieloide crónica. “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.

Su publicación se llenó de likes de sus seguidores casi de inmediato y uno que se destacó fue el de su mamá Nora Colosimo quien le dejó unas conmovedoras palabras. “Aplaudirte de pie es poco. ¡Sos el ejemplo! que cuando se quiere se puede. Me explota el corazón de orgullo hija hermosa de mi vida. Merecés todo lo bueno quete sucede porque sos una luchadora y guerrera que nunca se queda esperando que le lluevan las cosas, sale a trabajar aún en condiciones que muchos se quedan, y te faltó poner que además sos Manager en un mundo machista. Felicitaciones, te deseo con todo mi amor un gran 2024″, cerró con varios emojis de celebraciones.