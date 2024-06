Escándalo en la tribuna en la última gala de eliminación de Gran Hermano: “Pelada acomodada”

La reacción de la tribuna a la salida de Virginia

La eliminación de Virginia Demo de Gran Hermano (Telefe) con el 58,3% de los votos en un mano a mano contra Furia generó un fuerte descontento en el público presente que respondió con gritos e insultos. Sin embargo, la desmesurada reacción de la gente no fue solo en ese momento, sino que toda la gala de eliminación del último domingo estuvo atravesada por un ambiente tenso, en el que nadie quedó en silencio.

Finalmente, poco antes de la medianoche se confirmó la eliminación de Virginia, noticia que fue recibida con críticas por parte de los espectadores, quienes la apodaban “Virqueen”. Los seguidores expresaron su descontento apenas se conocieron los resultados, acusando al programa de estar “armado” y señalando favoritismos hacia otros participantes.

“Gran armado” y “Pelada acomodada” fueron algunos de los gritos que pudieron escucharse mientras la humorista se despedía de los compañeros de convivencia, lo que la dejó a las puertas de la gran final de la que ya falta poco tiempo, tal como se confirmara en los últimos días.

Uno de los tantos enfrentamientos entre Virginia y Furia en Gran Hermano 2023

Ya en la mitad de la gala, los gritos que en un comienzo le daban color a la jornada se tornaron cada vez más insoportables. A tal punto que en el momento en que se le confirmó a Nicolás que estaba salvado y se le brindó la posibilidad de explicar sus sentimientos, las expresiones desde la tribuna no se hicieron esperar. Y fue en ese instante en que el conductor cortó las palabras del participante.

Cuando se volvió al estudio, Del Moro le habló a los allí presentes: “Chicos, una cosa, si yo estoy adentro de la casa, no se puede gritar ni por uno ni por otro, ¿estamos? Cuando yo estoy adentro de la casa no grita nadie. Al que le guste, bien, al que no, estas son las reglas. No importa de qué lado fue, si de un lado o del otro, cuando yo estoy adentro de la casa, nadie grita. ¿Estamos? Por respeto al juego y a los chicos también, porque cualquier grito, por más o menos, puede repercutir en su cabeza. ¿Ok?, Listo, gracias”.

Sus palabras repercutieron en todos los presentes y la noche continuó como debería, con gritos constantes, pero un silencio respetuoso al momento de interactuar el conductor con los participantes que aún se mantienen en competencia, en lo que se convirtió en el Gran Hermano más largo de la historia argentina.

Tras lograr Nicolás expresarse al confirmar que continuaba en competencia, Del Moro volvió a hablarles a los seguidores de cada uno de los participantes: “No sé de qué lado gritaban ni qué gritaban, la verdad que hay mucha gente, y mucha gente quedó afuera también. Pero cuando yo estoy adentro de la casa, no me importa si es de un lado o del otro, cualquier cosa la pueden entender mal, cualquiera de ellos, no solo los que están en placa, sino el resto, entonces después tienen un cortocircuito en su cabeza que es mucha información. Hace mucho tiempo que están aislados y los estímulos que les llegan desde afuera son como un rompecabezas con piezas que por ahí no encajan”.

Del Moro anunció la fecha del final de GH

Santiago del Moro confirmó finalmente la fecha exacta del cierre de la edición 2023 de Gran Hermano, poniendo fin a las numerosas especulaciones y rumores en torno al final del programa. Según anunció el conductor del reality, la esperada final se realizará el 7 de julio de 2024.

Sin embargo, el programa tendrá una edición especial que se emitirá el 8 de julio, con entrevistas, cenas, shows y más sorpresas, que prolongará así el final oficial del ciclo. Esta edición es la más larga en la historia del programa en Argentina, con 210 días desde su inicio el 11 de diciembre de 2023.