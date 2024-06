En medio de su relación con la China Suárez, Lauty Gram confesó cómo sufre la exposición: “Es feo que hablen”

En medio de su relacion con la China Suarez, Lauty Gram hablo de como sufre la exposicion

Subido a su gran momento como cantante, con métricas cada vez más altas y presentaciones todos los fines de semana, Lauty Gram se sentó en el living de Noche al Dente (América) para hablar de su vida y su recorrido como cantante hasta el momento. Sin embargo, en medio de su relación sin demasiados rótulos con Eugenia La China Suárez, no hizo ninguna mención al respecto ni Fernando Dente, conductor del programa, le hizo interrogantes. En cambio, el cantante surgido de Tik Tok habló de cómo lo afecta la exposición que sufre.

“Desde el momento 1 que vos decidís filmarte y subirlo a las redes, estás firmando con las plataformas de todo el mundo de que pueden hablar, opinar o comentarte lo que se les dé la gana, sean comentarios buenos o comentarios malos”, dijo el joven de 22 años acerca de la atención mediática que recibe actualmente. “Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Capaz en los primeros años te bajoneás un poco. ‘Uh, qué paja que estén diciendo esto’. Pero hoy en día ya está, mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro. Es re feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo o es algo de lo que no quiero hablar”, agregó en conversación con Dente.

“¿Pero te calentás, respondés, no decís nada?”, le planteó el conductor. “Cero, no digo nada. Pero hace poco me subieron una foto que me saqué, una selfie, y a un costado estaba el envoltorio de un chicle. ‘Preservativo en la mesa de Lauty Gram’, pusieron. Que de última, no tiene nada de malo que haya un preservativo en la mesa. Hay que usar. Pero imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa”, respondió el cantante.

Lauty Gram

Si bien de sus bocas nunca salieron detalles de su vínculo, la China Suárez y Lauty Gram continúan viviendo a pleno su romance. Es que sus gestos, tanto reales como digitales, hablan por ellos. En especial con la última foto que subieron a las redes, la cual dejó en llamas el ciberespacio.

A fines de mayo, a través de su cuenta personal de Instagram, el cantante compartió una foto en la que se los puede ver relajados después de un momento de intimidad. En la imagen, la cámara del muchacho captó a la actriz, quien estaba acostada a su lado en la cama, con los ojos cerrados, envuelta en uno de sus brazos. Como era de esperar, el detalle emocionó a los fanáticos, quienes presenciaron, cómo, de a poco, la pareja va abriéndose a la esfera pública.

En ese mismo posteo, el artista le sumó un emoji de un corazón blanco y una canción llamada “Más rica que ayer”, uno de los temas más exitosos de Anuel AA junto a DJ Luian y Mambo Kingz. “Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabés querer, conmigo te ves mejor que con él”, decía la letra, la cual más de uno interpretó como una indirecta hacia Rusherking, uno de los últimos exnovios de la ex Casi Ángeles.

La China Suárez fue captada por Lauty Gram en una foto que retrató uno de sus momentos a solas (Instagram)

Tan solo dos meses después de romper con el intérprete, Suárez fue vista con Lauty Gram en un shopping de Uruguay. Este hecho disparó un sinfín de versiones que señalaban el comienzo de su relación amorosa. En ese entonces, ninguno de ellos hizo declaraciones, pero no pasó mucho tiempo para que volvieran a ser vistos juntos en un bar del barrio porteño de Palermo.

Pero eso no fue todo. Luego, la hermana del cantautor avivó los rumores entre Lautaro y la actriz. A través de las redes sociales, la joven le dedicó un comentario a la celebridad tratándola de “cuñada”, el cual resaltó entre los usuarios de las redes sociales. Ante las consultas que le llegaron a la muchacha, cuyo nombre es Aldana Amaya, ella no dejó el misterio de lado al responder públicamente.

Así fue avanzando su noviazgo hasta que, a inicios de este año, pareció cortar abruptamente. En medio de la incertidumbre, el periodista Juan Etchegoyen habló sobre ello en Mitre Live y señaló que se separaron por decisión de la China Suárez. “Se cansó de los planteos que muchas veces le hace Lauty Gram sobre manejos de su vida. Y esta frase es terrible, me dicen que la China Suárez se hartó de la inmadurez de Lauty Gram”, explicó el colega en ese entonces.

Aunque el distanciamiento no les duró mucho, ya que en el mes de abril se los volvió a ver juntos en Brasil, lo cual dio indicios de su regreso. Acaramelados, los novios fueron captados en Praia Do Forte mientras disfrutaban de su tiempo de ocio, lo cual no le gustó para nada a la actriz al regresar al país.