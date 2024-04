Las fotos que confirman la reconciliación de la China Suárez y Lauty Gram: el nuevo viaje que hicieron juntos a Brasil

Las fotos que confirman la reconciliación de la China Suárez y Lauty Gram: el nuevo viaje que hicieron juntos al exterior

A mediados de junio del 2023 la China Suárez y el cantante Lauty Gram fueron vistos juntos en un shopping de Uruguay y desde ahí iniciaron los rumores de romance entre ellos. También se los vio hablando en un after en la casa de Lizardo Ponce post fiesta Bresh y en varias oportunidades más, según pudo saber y adelantar Teleshow.

En ese sentido, de varios meses saliendo en privado, de intercambiar varios likes y comentarios en las redes sociales y de mostrarse juntos públicamente tanto en Argentina como en el exterior, a comienzos de febrero trascendió que la pareja se había separado e incluso dejaron de seguirse en las redes sociales.

“La que toma la decisión de separarse, momentáneamente, es la China. A mí la información que me llega es que la China se habría cansado de los planteos que muchas veces le hace Lauty Gram sobre manejos de su vida. Y esta frase es terrible, me dicen que la China Suárez se hartó de la inmadurez de Lauty Gram”, había contado en su momento el periodista de Mitre Live Juan Etchegoyen.

Pero ahora, casi un mes después de que dejaran de mostrarse juntos y de que tampoco vuelvan a tener intercambio en redes sociales, el amor regresó. Fue la cuenta de Instagram @Gossipeame, donde Pochi confirmó que la actriz pasó el fin de semana XL de pascua con el cantante y en el exterior.

Estuvieron juntos en estos días en Praia Do Forte, en Brasil, y en las imágenes que fueron tomadas por testigos, se los puede ver a ambos en traje de baño tomando sol en la piscina del hotel donde pararon y también almorzando en un restaurante.

La China Suárez y Lauty Gram juntos en Brasil (Instagram)

“La re noticia: la China Suárez y Lautygramcito juntos en Brasil. Parecería ser que hubo reconciliación y lo descongeló”, comenzó diciendo la panelista y sumó: “Él en sus redes mostró que estaba en Praia do forte, de ella no (hubo) news en sus redes”, agregó.

Cabe destacar que el joven solo publicó una historia en su Instagram disfrutando de la piscina y en modo selfie pero no reveló acompañantes. En tanto, la China directamente no publicó ninguna imagen en sus redes sociales y hasta el momento tampoco subió nada ya que no quiso develar dónde pasó el fin de semana largo ni tampoco que estaba con el cantante aunque los delataron.

Por otro lado, se supo que sus hijos Amancio y Magnolia quedaron a cargo de su padre Benjamín Vicuña que se mostró pasando las Pascuas con ellos a través de su cuenta de Instagram y Rufina, que es la mayor, estuvo también al cuidado de su progenitor Nicolás Cabré.

Además, la cuenta de Instagram @horadelchusmerio subió otra imagen de la actriz y el cantante en Brasil. En esta foto ya es de noche y se ve a la China y Lauty volviendo de hacer unas compras en lo que parece ser un supermercado cerca de donde se estuvieron hospedando.

Más fotos de la actriz y el cantante en el país vecino (Instagram)

Quién es Lauty Gram, el cantante de 21 años que sale con la China Suárez

Lautaro González Cadicamo es conocido en redes sociales como Lauty Gram, nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Y con 21 años se convirtió en una estrella de TikTok, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores, con quienes comparte parte de su rutina diaria, y sus canciones virales. En tanto, en Instagram tiene casi un millón de seguidores. Entre ellos, se destaca la actriz argentina con quien coincidió por primera ve en el hotel de Uruguay que se menciona al principio de la nota.