De la mano: la foto de Catalina Gorostidi de Gran Hermano con un exboxeador que despertó rumores de romance

En las últimas horas, Catalina Gorostidi de Gran Hermano fue vista con un joven de la mano y las versiones de romance estallaron. Según trascendió se trata de Ezequiel Mattysse, el cantante de cumbia y exboxeador.

“Estamos en presencia de un nuevo romance en el mundo del espectáculo y es el romance de una ex Gran Hermano con un exboxeador que ahora es cantante. Estoy en condiciones de confirmar el romance de Catalina Gorostidi de GH y Ezequiel Matthysse”, comenzó diciendo el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y acto seguido, explicó: “Ahi los ves juntos de la mano saliendo de un boliche en la localidad de General Rodríguez, una imagen que es de las últimas horas. Me dijeron que ella hace un tiempo participó de un videoclip de él y sintió un flechazo, como una especie de amor a primera vista. Me dijeron que están juntos fuentes cercanas a los famosos”.

“Se los vio bailando juntos hace unos días de manera muy sensual y acá están juntos y de la mano. El sol no se puede tapar con las manos y la foto es contundente, la postal que confirma el romance. Viva el amor, espectacular, una relación que recién empieza, van poquitos días pero una persona cercana al cantante me contaba que tratan de compartir la mayor cantidad de tiempo juntos y ya no se esconden, no se despegan en todo el día”, agregó el periodista.

Catalina Gorostidi y Ezequiel Matthysse de la mano (Mitre Live)

No obstante, según pudo saber Teleshow, las imágenes que circularon son las mismas que se verán en el videoclip que la participante y el artista grabaron juntos y no de una salida de pareja. Aunque, más allá de eso, hubo otro detalle que llamó la atención: hace unos días al aire de Se Picó, el programa que conduce Gastón Trezeguet por República Z, Lucía Maidana mandó al frente a Catalina y confirmó que su compañera de reality estaba saliendo con un cantante.

Fue entonces cuando Cata se manifestó ofendida porque su amiga sin darse cuenta la había mandado al frente. “¿Quién te buscó ayer después del debate? ¿Y por qué se durmió a las 6 am si el debate termina a las 0 horas? “, le preguntó Gastón a la pediatra, quien aclaró que no podía decir nada. Acto seguido, el conductor sumó: “Yo salgo y hay una auto deportivo esperando”.

Lucía mandó al frente a Catalina y reveló el nombre del joven con el que sale

Al escuchar las palabras de Gastón, Luchi comentó: “Es un cantante. Le mandamos un saludo”. A lo que Cata pidió que no se aclare más del asunto. En tanto, el panelista redobló la apuesta: “¿Cómo se llama?”, en tanto la exparticipante comentó: “¿Ezequiel no?”, a lo que Catalina le contestó: “Ay amiga dale, yo te re cubro a vos, no me quemés así”. “Perdón bolu.., perdón se me escapó”.

Desde su salida de la casa, la joven parece ser una de las que me se divierten y disfrutan de la repentina fama. En eventos y boliches, siempre está presente. Hace pocas semanas se la relacionó con uno de sus compañero del ciclo: Damián. Y ante la ola de comentarios y teorías, Gorostidi aclaró en una publicación en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter): “Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance, no estoy saliendo con nadie. Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie, ¡Estoy sola!”.

Todo se inició cuando los fanáticos del reality comentaron la filmación de Cata y Damián. Ambos salieron a bailar en grupo a un conocido boliche, y al final de la noche, fueron captados muy acaramelados a la salida del local ubicado en la zona de Palermo. En las imágenes se observa cómo se acercan bastante y se dan un apasionado beso.