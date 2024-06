Quién es Juani, el niño tejedor de 10 años que hipnotizó a Moria Casán con su imitación y se volvió el favorito de las famosas

Juani imita una de las frases más icónicas de Moria Casán (Video: Nave nodriza - Picnic extraterrestre)

No cabe duda alguna que las frases de Moria Casán han logrado hacerse un lugar dentro de la cultura popular. Sus dichos son atemporales, se repiten en las calles y en los trabajos y algunos los utilizan como reglas de vida. Y atraviesan generaciones, como en el caso de Juani, un influencer de 10 años que deslumbra con sus tejidos en las redes, y decidió rendirle culto a La One, quien quedó completamente maravillada.

La performance del nene tuvo lugar en Nave Nodriza (Picnic Extraterrestre), el programa de streaming que conduce la mediática. En medio de la charla sobre las personas que opinan sobre la vida de los otros, el pequeño la frenó y enterneció al relucir su fanatismo por ella. “Yo vi la entrevista completa, la tuya, la del ‘¿Quiénes son?’ que decía ‘Y no me jodan, porque son buena gente. No soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se me vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. No hablen de mí”, expresó el menor, respetando cada coma y cada silencio, y dejando con la boca abierta a la conductora.

El video no tardó en viralizarse gracias a los usuarios, quienes quedaron encantados con el carisma de Juan Ignacio. En diálogo con Teleshow, su mamá Natalia confiesa que su hijo “adora un montón a Moria”, y da detalles de su fanatismo. “En una de las entrevistas que le hicieron en el verano le preguntaron a quién de la farándula le gustaría conocer y él dijo que a ella”, agrega la mujer, que es médica neurocirujana, y añade que fue gracias a una periodista que se pudo lograr el encuentro entre la conductora y su hijo.

El nenes recibió la atención de algunas figuras del espectáculo, quienes quedaron encantadas por sus diseños (Instagram)

Muchas famosas quisieron comprarles sus tejidos

Tras unos meses de espera, la progenitora del influencer cuenta cómo llegó hasta la diva: “Me preguntaron si él quería participar de su streaming, entonces hicimos el encuentro y ahí se dio. Fue muy divertido, porque ve videos de ella y películas de cuando era más joven, le encantan”. Al hacer alusión a la personificación de la diva, explica: “La descubrió a Moria, dijo que le gustaba su personalidad, que era muy plantada y empezó a buscar. Mientras tejía, aprendió los diálogos, lo que ella dice”, expresa Natalia, y da detalles del “¿Quiénes son?” que cautivó a la diva. “Justo eso lo buscó por el tema de Lali, pero lo sacó de la galera el otro día. Sabía que lo repetía en casa mientras jugaba a imitarla, pero no estaba pautada. Y una vez que se soltó, fue Juani siendo Juani”.

Además de La One, el experto en tejido tiene otras grandes estrellas a las cuales admira, tales como Emilia Mernes, Lali Espósito y María Becerra. Por si fuera poco, también captó la atención de otras artistas del espectáculo, tales como Jimena Barón, Natalia Oreiro, Santiago Artemis y Zaira Nara, quienes han comentado algunos de sus posteos en las redes elogiando su labor. Por caso, la hermana de Wanda se declaró seguidora del niño junto a su hija Malaika y le pidió que suba más tutoriales a su cuenta de Instagram. donde en la cuenta administrada por Natalia supera los 300 mil seguidores.

Juani y su pasión por el tejido

Juani heredó un ofició que de alguna manera estaba en sus genes. “Le enseñé los puntos básicos, yo sabía de toda mi vida por mi abuela”, evoca su madre. “Me lo renegó un poco, pero fue haciendo de a poco cositas chicas, luego empezó a ver en videos de tejidos en Youtube y ahí de golpe nos dimos cuenta que tenía una habilidad y una soltura para hacerlo, hacía puntos complejos, me empezó a hacer lanas. Para él es un juego, él está jugando, y empezó así”, agrega.

Juani enseña cómo hacer el granny hexagonal a sus seguidores (Video: Instagram)

Sobre esa base, Juani inició un camino autodidacta. “Los diseños algunos los inventa, como un pantalón, empezó a aprender con la aguja circular que es muy difícil y me enseñó a él, sabe mucho de hilado, que no te sabría decir de dónde”, admite la mamá, y ensaya una teoría: “Es un niño curioso que le damos espacio para que haga lo que quiera, disfrute y juegue”. También aseguró que Juani es autodidacta, ya que aprendió mucho por sus propios medios, siendo Internet uno de los lugares claves para encontrar información al respecto”.

Esta tendencia no aplica solo a las agujas y los hilos: “Siempre quiso hacer cosas y saber cómo se hacen. A los 7 años se sabía todos los países del mundo, las capitales, las banderas, incluso jugábamos trivias de esto que obviamente nos ganaba. En un momento se le dio por hacer peinados y trenzas, le compré esas cabezas que utilizan para aprender. Es así, es una persona curiosa. Cuando una persona le da espacio a la curiosidad a un niño, este vuela”, comenta orgullosa, y concluye explicando el día a día de su hijo. Él no está todo el día tejiendo, va a la escuela, va dos veces a natación y teje cuando tiene ganas y cuando juega, lo mismo con los videos de Instagram. Son los tiempos de un niño y está planteado así en casa, porque no está trabajando, está jugando y divirtiéndose”.

Juani enseña una de sus obras a sus seguidores: una musculosa con un punto hexagonas (Video: Instagram)