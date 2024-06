Claribel Medina explicó por qué Pablo Alarcón continúa internado por una neumonía bilateral

Claribel Medina contó cómo se está recuperando Pablo Alarcón: “Tuvo un cambio de actitud muy positivo”

Pablo Alarcón continúa hospitalizado luego de más de 20 días, tras haber sido diagnosticado con neumonía bilateral. Inicialmente fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, pero su condición requirió un traslado al Instituto Médico de Alta Complejidad, donde permanece en estricta observación.

La actriz Claribel Medina ofreció una actualización sobre el estado de salud de Alarcón en una entrevista con Teleshow, según la ex pareja del actor, se encuentra en tratamiento intensivo, lo que indica la severidad de su afección pulmonar. Claribel especificó que la decisión de transferir a Alarcón al IMAC se tomó debido a la complejidad de la neumonía bilateral que padece. “El cuadro pulmonar es delicado y necesita atención especializada”, indicó Medina.

“Sigue internado; yo voy ahora a ver el parte médico. No cedió la infección que él tenía, la neumonía bilateral, por eso hubo que subirle el antibiótico por uno más fuerte. Está esperándose que le haga efecto ese antibiótico que nos dijeron los médicos que hay que esperar la reacción en 48 horas. Pero también hubo un cambio de actitud re positivo de parte de Pablo frente a la situación, lo cual está buenísimo porque cuando uno cambia emocionalmente es distinto y el deseo de ver a su otra hija. Creo que tuvo que ver con la llegada de Agos, así que bueno, estamos re contentos por eso”, respondió la actriz Medina sobre su expareja.

Pablo Alarcón y Claribel Medina dejaron de ser marido y mujer, pero aún se siguen acompañando

El Hospital Tornú fue el primer centro médico en atender al actor, pero las complicaciones de su estado hicieron necesario llevarlo a una institución con mayores capacidades para tratar su enfermedad. La neumonía bilateral implica que ambos pulmones están afectados, condición que requiere monitoreo y tratamiento constante. La situación ha venido desarrollándose desde hace semanas, y los médicos siguen evaluando las respuestas del actor a los diferentes tratamientos administrados. Las visitas y el contacto con Pablo Alarcón han sido restringidos para evitar cualquier riesgo adicional de infecciones, pero su círculo cercano sigue pendiente de su evolución, entre las que están sus hijas Antonella y María Agostina, ésta última vive en Estados Unidos, pero volvió al país para estar atenta y al cuidado de su padre.

Pablo Alarcón habló desde terapia intensiva sobre su estado de salud: “Tengo una infección pulmonar”

Recordemos que el mismo actor de 77 años cuando estaba internado pudo responder a Teleshow sobre su estado de salud cuando en primera instancia estaba internado y fue diagnosticado en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.

“Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, contó el protagonista de recordadas telenovelas como Regalo del cielo y Herencia de amor. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, aseguró, luego de haber tenido que ser asistido por el SAME por una complicación respiratoria.

“Tengo una infección pulmonar bilateral. Pero bueno, estoy bien”, se sinceró desde terapia intensiva, mientras su exmujer y su hija Antonella lo acompañan en su hospitalización. Mientras que María Agostina vive en el exterior y está en permanente contacto con su madre y su hermana.