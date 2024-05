Pablo Alarcón habló desde terapia intensiva sobre su estado de salud: "Tengo una infección pulmonar"

Las últimas horas causó preocupación el estado de salud de Pablo Alarcón, luego de que se conoció que permanecía internado en el Hospital Tornú. Claribel Medina, quien es su exesposa, en diálogo con Teleshow llevó tranquilidad sobre su estado de salud y ahora fue el propio actor de 77 años quien se refirió a este medio al cuadro de neumonía bilateral por el que tuvo que ser internado.

“Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, contó el protagonista de recordadas telenovelas como Regalo del cielo y Herencia de amor. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, aseguró, luego de haber tenido que ser asistido por el SAME por una complicación respiratorio.

“Tengo una infección pulmonar, bilateral. Pero bueno, estoy bien”, se sinceró, desde terapia intensiva mientras su exmujer como sus hijas, Antonella y María Agustina, lo acompañan en su hospitalización.

Pablo Alarcón se encuentra internado en el Hospital Tornú por una neumonía bilateral (Foto: ¿La ves?, TN)

A primeras horas de la mañana Claribel se refirió a Teleshow sobre cómo se encontraba su exmarido, de quien se separó en 1995 después de 7 años de matrimonio. “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas… “, contó la también animadora.

“Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea. Ahora está en el Tornú, pero luego lo van a trasladar a otro lugar por su obra social”, relató, sobre la espera del actor por la obra social de los actores, OSA.

“El parte es que él está estable, está bien… Se ve que tuvo en algún momento la neumonía, no se dio cuenta y ahora se le complicó un poquito. Ahora está internado, pero no está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuadro días, básicamente es eso”, aseguró la animadora.

Pablo Alarcón en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae en agosto del año pasado (Foto: Franco Fafasuli)

A mediados del mes pasado Pablo Alarcón estuvo como invitado en ¿La ves?, el ciclo de Jonatan Viale en TN donde cuestionó las críticas que recibió Guillermo Francella por sus opiniones políticas y cargó contra Pablo Echarri. “Yo he trabajado con él y era otra persona. Yo no lo vi nunca más hasta que apareció con este personaje besándole la mano a ‘la señora’”, se despachó, en aquel momento, en alusión a la adhesión ideológica del marido de Nancy Dupláa a la gestión de Cristina Fernández.

En enero de este año, luego de que se conoció que estaba actuando a la gorra en Plaza Francia, relató el mal momento que vivió cuando sufrió un violento hecho delictivo. “¡Me robaron! ¡Me afanaron! Me afanaron a punta de revolver, me rompieron el vidrio del coche en un semáforo”, exclamó, a los gritos desde sus redes sociales. “Me apuntaron, me sacaron todo. También el celular me sacaron. Recién hoy lo pude reponer. Estuve ausente de Instagram así que le aviso a mis seguidores que me pasó eso, por eso había desaparecido. No es que me gané la grande”, agregó con humor.

En América Noticias dieron más detalles del hecho de inseguridad. “Fue una moto que se acercó, le rompieron el vidrio. Eran dos personas en la moto, con casco y le robaron el celular y todo lo que tenía a mano. Y se fueron. Era de noche, estaba oscuro. No hizo la denuncia porque no valía la pena, porque no tenía forma de reconocerlos, no sabía dónde era, no sabía qué podía denunciar al respecto. Así que quedó en esta denuncia pública”, contó Daniel Ambrosin en el noticiero conducido por Rolando Graña y Soledad Larghi.