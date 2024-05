Marcelo Polino habló de la salud de Antonio Gasalla: “Pasó un trance muy difícil, pero estamos acompañando a la familia”

Marcelo Polino habló sobre la salud de Antonio Gasalla (Video: A la Tarde, América)

El querido actor y humorista Antonio Gasalla, de 83 años, se encuentra internado desde hace 10 días en el sanatorio Otamendi por un cuadro de neumonía de la cual se está recuperando.

Este jueves, Marcelo Polino habló con A la tarde (América) y ante la consulta de sus colegas sobre el estado de salud de su amigo, el periodista contó: “Hay buenas noticias dentro de lo mal que está Antonio. Estuvo con una neumonía que pudo superar y con el alta médica que ya tiene, volverá al centro de rehabilitación que estaba”.

Si bien no trascendieron los detalles de su cuadro (NdR: demencia senil progresiva), Antonio está delicado. El actor padece un daño cognitivo grave que le hizo perder la memoria y casi no está conectado con la realidad. Por sus problemas de salud había dejado la actuación hacía ya algo más de cuatro años. Sin saberlo, se despidió en enero de 2020.

Antonio Gasalla tiene 83 años

“El tema cognitivo avanza, no hay una medicina para ello, tiene un tema con el botón gástrico que lo tiene a maltraer. Tiene que alimentarse a través de una sonda. Eso, sumado a una neumonía. Pasó un trance muy difícil. Estamos acompañando a la familia que es de fierro y está todo el tiempo al lado”, describió Polino.

Sobre el final de charla, el exjurado del Bailando adelantó que Antonio Gasalla “tiene al alta”, aunque todavía no dejó el Otamendi porque hasta estas horas se estaba evaluando cómo sería su traslado hasta donde es tratado por su demencia senil. “Si no es hoy a la tarde, será en estos días, pero el alta de la neumonía lo tiene”, señaló.

Días atrás, Carlos Gasalla compartió la dificultad de comunicación que enfrenta su hermano debido al estado de Antonio. “Lo único que puedo decir es que se le pone el canal Volver, donde pasan sus programas, y él no se reconoce. No puedo decir otra cosa. A mí me conoce como el hermano, pero mi nombre no lo sabe. Está en su mundo y tiene sus ataques como los tuvo siempre, el carácter no lo pierde. Para verlo tenemos un horario especial y podemos entrar de a dos”, explicó.

El hermano de Antonio Gasalla habló sobre su estado de salud (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

A pesar de su condición, Carlos resaltó que su hermano mantiene su carácter. “Él está bien, al principio se tuvo que adaptar al nuevo lugar donde está, pero también el problema cognitivo no lo deja ubicarse. Él es poco consciente de lo que está pasando”, agregó.

Unas semanas atrás, Gasalla recibió la visita de Carlos Perciavalle, su gran amigo y compañero de numerosas obras de teatro. En diálogo con Teleshow, el actor expresó sus sensaciones al verlo. “Fue un encuentro muy entrañable, está muy bien cuidado, lo vi muy bien más allá del cuadro que padece, nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y, con esos ojazos que tiene grandotes, yo le iba contando que me casé, y me respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché a mandarle saludos de otra gran amiga nuestra, de Graciela Borges”, contó visiblemente conmovido.

“Está muy grave, pero está muy bien atendido. A pesar de su enorme timidez, me pareció un placer estar con él y, con Carlos también, que es el hermano. Le conté de lo bien que lo veo, de que yo me casé, que tengo un marido joven, que Jimmy es muy empeñoso y muy trabajador, le hablé de cosas muy agradables”, sostuvo mientras caminaba del brazo de su esposo.

Con respecto a si lo pudo reconocer, Perciavalle dio signos de esperanza. “Yo creo que sí, porque le di varios besos, lo toqué varias veces en la cabeza, en la mano, en el cuerpo, y se sonrió muchas veces mirándome, lo encontré bien. Está grave, pero bien cuidado”, reiteró antes de despedirse de la prensa.