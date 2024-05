Viñedos, jacuzzi al aire libre y paisajes soñados: la escapada romántica de Camila Homs y su novio José Sosa a Mendoza

La modelo y el futbolista realizaron un viaje fugaz a Mendoza y compartieron postales de su travesía en las redes

Luego de dejar atrás los conflictos con su expareja y padre de sus hijos (Francesca y Bautista), Rodrigo de Paul, la modelo Camila Homs rehizo su vida y apostó al amor. En ese contexto, a un año de su separación, conoció a José “El Principito” Sosa, uno de los jugadores estelares de Estudiantes de La Plata. Si bien los comienzos de su relación fueron lejos de las cámaras, lo cierto es que no tardaron en hacer público su romance y, por estos días, se los vio muy enamorados en un viaje Mendoza.

Lejos de la monotonía porteña, la influencer y el futbolista se tomaron un avión a la “tierra del sol y del buen vino”, donde pasearon por diferentes lugares turísticos y disfrutaron de los icónicos viñedos de la provincia, según mostraron en sus redes sociales.

En su travesía, la pareja disfrutó de una estancia en un lujoso hotel con todas las comodidades, donde descansaron al aire libre y también pudieron relajarse en un jacuzzi. Además, realizaron varias degustaciones en algunos viñedos de la zona, las cuales dejaron registradas ante la cámara.

“Lo feliz que me hacés”, escribió Camila al pie de un video que publicó en su cuenta de Instagram y el que se la ve abrazando al jugador de Estudiantes. “Enamorada de vos”, escribió después en una historia en la que retrató al deportista durante una degustación de vino. José, en tanto, le replicó con una imagen de ella, donde se la ve posando ante la cámara con una copa a medio llenar. “Por más escapadas así, reina”, expresó el atleta en la plataforma social.

Jacuzzi al aire libre y muchos mimos

No es la primera vez que los tortolitos viajan al interior del país. Semanas atrás, estuvieron juntos en Santiago del Estero celebrando el triunfo del “Pincha” que se llevó la Copa de la Liga. Esta hazaña emocionó profundamente a la modelo, quien viajó a acompañar a su novio y protagonizó una fogosa celebración en el estadio.

“Orgullosa del hombre que sos, de que todo lo que te propones lo logras y agradecida de poder acompañarte y compartir esta felicidad juntos. Te amo amor de mi vida”, escribió en un posteo donde publicó una imagen del deportista sosteniendo el trofeo del torneo. Vale recordar que, a fines del año pasado, también festejaron una victoria, pero de la Copa Argentina.

La modelo vivió con mucha alegría uno de los grandes retos del futbolista en Santiago del Estero (Instagram)

Un amor que crece

Camila Homs y José “El Principito” Sosa blanquearon su romance en marzo de 2023, pocos meses después de que ella se separó de Rodrigo de Paul. Las imágenes de ellos dos en un reconocido boliche destaparon el nuevo vínculo de la modelo.

Unos meses más tarde, precisamente en junio de 2023, ella confirmó la relación en Instagram, aunque no quiso dar demasiados detalles. Desde el momento uno, prefirió mantener este romance alejado de los medios con el objetivo de preservarlo.

Y aclaró que, al principio, no sabía quién era José. “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común. No soy de juzgar para nada”, aclaró Homs, haciendo hincapié en que no era un problema para ella que Sosa, al igual que su ex, fuera futbolista.

En este momento, la modelo también reveló que había conocido a los hijos de él y viceversa. “Está todo viento en popa, nuestros hijos ya se conocieron y estamos superbién, muy contentos”, dijo, ilusionada por el noviazgo que, hasta ahora, avanza a paso firme.